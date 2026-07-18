Τελικοί Μουντιάλ: Το σόου των Εμπαπέ – Μέσι, οι κεφαλιές του Ζιντάν και το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο

Η ώρα για το Ισπανία – Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής πλησιάζει και φέρνει αναμνήσεις από σπουδαίες αναμετρήσεις, στιγμές που έμειναν στην ιστορία, αλλά και… διαμαρτυρίες.

Από το 1930 και μετά, έχουν διεξαχθεί 23 διοργανώσεις και ο τελικός του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής θα προστεθεί σε μία ποδοσφαιρική πανδαισία, με δεκάδες πρωταγωνιστές.

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Οι μνήμες από το σπουδαιότερο τελικό της ιστορίας είναι πάντως νωπές, αφού αυτός διεξήχθη πριν από λιγότερο από τέσσερα χρόνια στο Κατάρ, με την Αργεντινή να “λυγίζει” μετά από ματσάρα, στα πέναλτι, την Γαλλία.

Το χατ-τρικ του Εμπαπέ κόντρα στον «Βασιλιά» Μέσι

Σε ένα πραγματικό σόου στον τελικό του Κατάρ, η Αργεντινή προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Λιονέλ Μέσι και Άνχελ Ντι Μαρία, όμως ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε μέσα σε δύο λεπτά, για να ακολουθήσει μία “μάχη” των κορυφαίων στην παράταση.

Ο Μέσι και πάλι έκανε το 3-2 για την Αργεντινή, αλλά ο Εμπαπέ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του από το σημείο του πέναλτι και η Γαλλία λίγο έλειψε να “κλέψει” το ματς, με τον Ντεμπελέ να χάνει τετ-α-τετ με τον Μαρτίνες στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

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Το “θρίλερ” του τελικού συνεχίστηκε όμως τελικά, στα πέναλτι, όπου η Αργεντινή επικράτησε με 4-2, με τον Μέσι να ανεβαίνει για πρώτη φορά στο “θρόνο” του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και τον αγώνα να μένει στην ιστορία ως ο κορυφαίος τελικός σε Μουντιάλ.

Ο τρομερός Ζιντάν εξαφάνισε το «φαινόμενο» του Ρονάλντο

Το 1998 η Γαλλία αντιμετώπισε τη Βραζιλία στον τελικό του Μουντιάλ, με τους Βραζιλιάνους να είναι το φαβορί για τον τίτλο και τα “φώτα” να βρίσκονται πάνω στο νέο μεγάλο ταλέντο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Ρονάλντο.

Ο Βραζιλιάνος ήταν… άφαντος όμως στο ματς και ξεκίνησε μία σειρά από θεωρίες συνομωσίες, μέχρι να φθάσει ο ίδιος στην κατάκτηση του τροπαίου το 2022 στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, με ένα άλλο μεγάλο αστέρι να λάμπει στο ματς.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν ήταν ήδη ένας από τους καλύτερους μέσους στην Ευρώπη, αλλά τα δύο γκολ του με κεφαλιές στο 3-0 της Γαλλίας επί της Βραζιλίας, άρχισαν να “γιγαντώνουν” τον… μύθο του ως ο κορυφαίος Γάλλος όλων των εποχών. Για την ιστορία το τελικό σκορ σε εκείνον τον αγώνα είχε διαμορφώσει στις καθυστερήσεις ο Εμανουέλ Πετί.

Ο τελικός με την… τρίτη κεφαλιά του Ζιντάν

Μετά τις δύο κεφαλιές που έγραψαν ιστορία για τη Γαλλία στο 3-0 επί της Βραζιλίας όμως, ο Ζινεντίν Ζιντάν είχε και μία… τρίτη που έγραψε αρνητική ιστορία για την ομάδα του. Στο Μουντιάλ του 2006, ο “Ζιζού” είχε πάρει από το… χέρι τους “τρικολόρ” για να τους οδηγήσει μέχρι τους τελικούς με μία σειρά από σπουδαίες εμφανίσεις.

Στον τελικό με την Ιταλία μάλιστα, ο Γάλλος άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως ο Μάρκο Ματεράτσι ισοφάρισε λίγο αργότερα με κεφαλιά και στην παράταση, ο Ζιντάν έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής, αντιδρώντας σε μία λεκτική πρόκληση του σκόρερ των Ιταλών.

Ο “Ζιζού” τον χτύπησε με κουτουλιά στο στήθος και δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα, για να… γείρει τη ζυγαριά προς την πλευρά των αντιπάλων του. Η Γαλλία έμεινε χωρίς τον ηγέτη της και η Ιταλία επικράτησε στα πέναλτι με 5-3, κατακτώντας το τέταρτο Μουντιάλ της.

Ο «μοιραίος» Ρομπέρτο Μπάτζιο που έγινε διαφήμιση

Ο τελικός του 1994 ήταν ο πρώτος στην ιστορία του Μουντιάλ που έληξε 0-0 και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Με τη Βραζιλία να προηγείται 3-2, ο Ρομπέρτο Μπάτζιο έπρεπε να σκοράρει για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της Ιταλίας.

Σε ένα από τα πιο ιστορικά πέναλτι των Μουντιάλ όμως, ο θρυλικός Ιταλός μεσοεπιθετικός έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ και έγινε… τραγική φιγούρα για μία ολόκληρη χώρα, χαρίζοντας στη Βραζιλία το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλό της.

Η εικόνα του Μπάτζιο να στέκεται απογοητευμένος μετά το χαμένο πέναλτι παραμένει μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία των τελικών του Μουντιάλ και έφθασε να γίνει μέχρι και διαφήμιση πολλά χρόνια μετά.

Το πιο αμφισβητούμενο γκολ όλων των εποχών

Η Αγγλία αποκλείστηκε φέτος στα ημιτελικά του Μουντιάλ και έτσι ο μοναδικός τίτλος της παραμένει αυτός μέσα στο Γουέμπλεϊ το 1966, σε έναν δραματικό τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία, που κρίθηκε με το πιο αμφισβητούμενο γκολ όλων των εποχών.

Με το σκορ 2-2 στην παράταση, ο Τζεφ Χερστ σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και έσκασε κοντά στη γραμμή του τέρματος. Ο διαιτητής μέτρησε το γκολ, προκαλώντας μια από τις μεγαλύτερες διαμάχες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Χερστ πέτυχε ακόμη ένα γκολ λίγο πριν το τέλος, για το τελικό 4-2, αλλά το δεύτερο τέρμα του ήταν αυτός που συζητείται μέχρι σήμερα.

Οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες καταλήγουν ότι η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή και αν υπήρχε σήμερα η τεχνολογία Goal-Line Technology, πιθανότατα το γκολ δεν θα μετρούσε, αλλά η διαφωνία εξακολουθεί να υπάρχει και η FIFA παρουσιάζει το θέμα ως μία από τις πιο διάσημες αμφισβητούμενες φάσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το φετινό Ισπανία – Αργεντινή αναμένεται πια να γράψει τη δική του ιστορία, συνεχίζοντας μία σειρά από μοναδικές ποδοσφαιρικές παραστάσεις στους τελικούς των Μουντιάλ.