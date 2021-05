Η ποδοσφαιρική Αγγλία δείχνει να επιστρέφει στην.. κανονικότητα. Το «Γουέμπλε»ι» θα φιλοξενήσει περίπου 20.000 οπαδούς, για τον τελικό του Κυπέλλου, μεταξύ της Τσέλσι και της Λέστερ.

Υπό τις ιαχές περίπου 20.000 οπαδών θα διεξαχθεί ο σημερινός (15.05.2021 – 19:15 – NewsIt.gr) τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας, μεταξύ της Τσέλσι και της Λέστερ, στο «Γουέμπλε»ι».

Οι οπαδοί της Τσέλσι και της Λέστερ αναμένεται να δημιουργήσουν μια… ζεστή ατμόσφαιρα στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός φιλάθλων σε αγγλικό γήπεδο μετά την πανδημία του κορονοϊού, ενώ αποτελεί και πρόβα τζενεράλε ενόψει του Euro 2020 και των αγώνων που θα φιλοξενηθούν στο ίδιο γήπεδο.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου καταφτάνουν από νωρίς στο γήπεδο, φτιάχνοντας ένα… τρομερό ποδοσφαιρικό κλίμα, με τα συνθήματα τους.

The atmosphere is buzzing down here at Wembley. Send us your photos and videos to support the boys. COYB! 🦊#CHELEI #Wembley21 #LeicesterFanTv #LCFC #LeicesterCity #LeicesterCityFC #FACup pic.twitter.com/DpigHQOMI4