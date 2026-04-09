Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: «Όχι» της αστυνομίας για τις «νεκρές» ζώνες στο Πανθεσσαλικό στάδιο

Αρνητική ήταν η στάση της αστυνομίας στο κοινό αίτημα των ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την κατάργηση των «νεκρών» ζωνών στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο την 25η Απριλίου.

Οι δύο φιναλίστ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κατέθεσαν πρόταση στην ΕΠΟ το παιχνίδι να γίνει κανονικά με κόσμο σε όλες τις κερκίδες του γηπέδου στηριζόμενοι στο καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των οπαδών, με την αστυνομία όμως να μην κάνει δεκτό το αίτημα των ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Παρά το γεγονός ότι και η ΕΠΟ επιθυμούσε ο τελικός να γίνει με κόσμο σε όλες τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας αποφάσισαν να υπάρχουν κανονικά «νεκρές» ζώνες για να αποτραπεί το ο,τιδήποτε.

Κάθε ομάδα έχει εξασφαλίσει περίπου 7.800 εισιτήρια και σίγουρα το γήπεδο θα ντυθεί στα ασπρόμαυρα.