Τέλος από τους Γούοριορς ο Ομέρ Γιουρτσεβέν

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έμεινε ελεύθερος από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και θα αναζητήσει το νέο σταθμό της καριέρας του, μετά το 20ήμερο πέρασμα από το Σαν Φρανσίσκο.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δεν πρόσφεραν συμφωνία μέχρι το τέλος της σεζόν στον Ομέρ Γιούρτσεβεν και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι πλέον ελεύθερος και αναζητά ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 27χρονος σέντερ έπαιξε σε εννέα παιχνίδια με τη φανέλα των Γουόριορς και είχε κατά μέσο όρο 3.8 πόντους και 3.3 ριμπάουντ ανά 11.6 λεπτά συμμετοχής.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έβαλε 17 από τους 34 συνολικά πόντους του στο ματς με τους Σπερς, στο οποίο μάζεψε και 8 ριμπάουντ σε σχεδόν 30′.