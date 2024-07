Τέλος ο Μιχάλης Λούντζης από τον Ολυμπιακό

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Μιχάλης Λούντζης, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την αποχώρηση του διεθνούς γκαρντ.

Μετά τους Λουκ Σίκμα, Ίγκνας Μπραζντέικις και Αϊζέια Κάνααν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την αποχώρηση και του Μιχάλη Λούντζη.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, μετά από τρία χρόνια παρουσίας στο ΣΕΦ και έχοντας κατακτήσει με την ομάδα δυο πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και δυο Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Μιχάλη σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στην συνέχεια της καριέρας σου!



Thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC! We wish you all the best in your career! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC… pic.twitter.com/XKvzCoaPbC