Τέλος ο Πάμπλο Λάσο από τον πάγκο της Μπασκόνια, ανέλαβε ο Πάολο Γκαλμπιάτι

Επιβεβαιώθηκαν τα δημοσιεύματα των περασμένων μηνών και είχαμε αλλαγή στα “ηνία” της Μπασκόνια
Ο Πάμπλο Λάσο
Ο Πάμπλο Λάσο (ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Πάμπλο Λάσο μετά από μία σεζόν κοινής πορείας, ανακοίνωσε η Μπασκόνια το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025).

Η εν λόγω εξέλιξη στον πάγκο της Μπασκόνια διαφαινόταν εδώ και μήνες, με τους Βάσκους να δίνουν τα ηνία του συλλόγου στον Πάολο Γκαλμπιάτι, ο οποίος την περασμένη σεζόν βρισκόταν στον πάγκο της ιταλικής Τρέντο.

Η Μπασκόνια τερμάτισε την περασμένη σεζόν στη 14η θέση της Euroleague ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα τελείωσε στην όγδοη θέση έχοντας ρεκόρ 19-15.

