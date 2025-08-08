Τέλος ο Πάμπλο Λάσο από τον πάγκο της Μπασκόνια, ανέλαβε ο Πάολο Γκαλμπιάτι

Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Πάμπλο Λάσο μετά από μία σεζόν κοινής πορείας, ανακοίνωσε η Μπασκόνια το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025).

Η εν λόγω εξέλιξη στον πάγκο της Μπασκόνια διαφαινόταν εδώ και μήνες, με τους Βάσκους να δίνουν τα ηνία του συλλόγου στον Πάολο Γκαλμπιάτι, ο οποίος την περασμένη σεζόν βρισκόταν στον πάγκο της ιταλικής Τρέντο.

Paolo Galbiati, nuevo entrenador de Baskonia



https://t.co/pDiZxzSKP3



Benvenuti alla vostra nuova casa #OngiEtorriPaolo pic.twitter.com/oS866fZys8 — Baskonia (@Baskonia) August 8, 2025

Η Μπασκόνια τερμάτισε την περασμένη σεζόν στη 14η θέση της Euroleague ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα τελείωσε στην όγδοη θέση έχοντας ρεκόρ 19-15.