Τετέ για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο: «Τα αφήνω όλα στον ατζέντη του»

Σχολίασε τις φήμες για το μέλλον του ο Τετέ στη Βραζιλία
Ο Τετέ σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Τετέ σε αγώνα του Παναθηναϊκού

Ο Τετέ βρίσκεται στη Βραζιλία για τις διακοπές των Χριστουγέννων και ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο για την επιστροφή του στην ομάδα με μετεγγραφή από τον Παναθηναϊκό.

Δημοσίευμα από την πατρίδα του, ανέφερε ότι η Γκρέμιο έχει επαφές με την πλευρά του Τετέ για να τον αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ απάντησε σχετικά τα εξής: «Τα αφήνω όλα στον Πάμπλο (ο ατζέντης του). Είναι πολύ ωραία ενέργεια. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Ο Τετέ έφθασε στο Πόρτο Αλέγκρε με υποδοχή από δημοσιογράφους, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το μέλλον του και τις φημολογούμενες διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων του με την ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο Παναθηναϊκός είχε βασικό πάντως μέχρι στιγμής στη σεζόν τον Τετέ.

