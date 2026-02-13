Αθλητικά

Θάντερ – Μπακς: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο και αποθεώθηκε στο ντεμπούτο του στο NBA

Ο Σέρβος έκανε το ντεμπούτο στο NBA και όλοι σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν μετά την σπουδαία μάχη για τη ζωή που έδωσε
Ο Νίκολα Τόπιτς
Ο Νίκολα Τόπιτς με τη φανέλα των Θάντερ/ Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images

Ο Νίκολα Τόπιτς ήταν το πρόσωπο της βραδιάς στο παιχνίδι των Θάντερ με τους Μπακς, αφού κατάφερε να πατήσει παρκέ, μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο των όρχεων.

Οι Μπακς κέρδισαν στην έδρα των Θάντερ, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύετρη μοίρα, αφού ο Νίκολα Τόπιτς, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο το Δεκέμβριο του 2025, κατάφερε να κάνει το ντεμπούτο του στο NBA.

Ο Σέρβος είχε γίνει draft το 2024 για την Οκλαχόμα, όμως έχασε όλη την περσινή χρονιά, εξαιτίας της ρήξης προσθίου χιαστού που είχε πάθει. Η ατυχία συνεχίστηκε και φέτος, αφού τον Δεκέμβριο διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων, πριν προλάβει να επιστρέψει στα παρκέ.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, ξεκίνησε τις χημειοθεραπείες και τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/02/26) πάτησε στο παρκέ για πρώτη φορά για να γνωρίσει την καθολική αποθέωση από τους φιλάθλους των Θάντερ και να συγκινήσει άπαντες.

 

Στα 12 λεπτά που έμεινε στο παρκέ στην ήττα από τους Μπακς, είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
100
69
55
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo