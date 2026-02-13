Θάντερ – Μπακς: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο και αποθεώθηκε στο ντεμπούτο του στο NBA

Ο Νίκολα Τόπιτς ήταν το πρόσωπο της βραδιάς στο παιχνίδι των Θάντερ με τους Μπακς, αφού κατάφερε να πατήσει παρκέ, μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο των όρχεων.

Οι Μπακς κέρδισαν στην έδρα των Θάντερ, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύετρη μοίρα, αφού ο Νίκολα Τόπιτς, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο το Δεκέμβριο του 2025, κατάφερε να κάνει το ντεμπούτο του στο NBA.

Ο Σέρβος είχε γίνει draft το 2024 για την Οκλαχόμα, όμως έχασε όλη την περσινή χρονιά, εξαιτίας της ρήξης προσθίου χιαστού που είχε πάθει. Η ατυχία συνεχίστηκε και φέτος, αφού τον Δεκέμβριο διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων, πριν προλάβει να επιστρέψει στα παρκέ.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, ξεκίνησε τις χημειοθεραπείες και τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/02/26) πάτησε στο παρκέ για πρώτη φορά για να γνωρίσει την καθολική αποθέωση από τους φιλάθλους των Θάντερ και να συγκινήσει άπαντες.

Nikola Topić made his NBA debut four months after battling cancer



What an amazing moment pic.twitter.com/MykN1LeraZ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2026

Στα 12 λεπτά που έμεινε στο παρκέ στην ήττα από τους Μπακς, είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.