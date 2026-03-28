Το γκολ του Βάργκα στη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 26ης αγωνιστικής της Super League

Η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 την Κηφισιά στην Allwyn Arena στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League και το γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα που διαμόρφωσε το τελικό σκορ ψηφίστηκε ως το καλύτερο από τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Βάργκα εκμεταλλεύτηκε την παράλληλη με την εστία σένταρ του Πήλιο και εκτέλεσε με τη μία για να νικήσει τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς και να κλειδώσει τη νίκη της ΑΕΚ που την έφερε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Super League, πριν την έναρξη των πλέι οφ.

Η ανακοίνωση της Super League

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Best Goal 26ης αγωνιστικής:

1. Μ. Βάργκα 60,29%

2. Α. Γερεμέγεφ 26,38%

3. Τ. Φούντας 11,74%

4. Α. Όζμπολτ 0,94%

5. Ζ. Ουρτάδο 0,65%