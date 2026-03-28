Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Το γκολ του Βάργκα στη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 26ης αγωνιστικής της Super League

«Κιτρινόμαυρο» χρώμα είχε το καλύτερο γκολ της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας
Ο Βάργκα
Ο Βάργκα με τη φανέλα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 την Κηφισιά στην Allwyn Arena στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League και το γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα που διαμόρφωσε το τελικό σκορ ψηφίστηκε ως το καλύτερο από τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Βάργκα εκμεταλλεύτηκε την παράλληλη με την εστία σένταρ του Πήλιο και εκτέλεσε με τη μία για να νικήσει τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς και να κλειδώσει τη νίκη της ΑΕΚ που την έφερε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Super League, πριν την έναρξη των πλέι οφ.

 

Η ανακοίνωση της Super League

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Best Goal 26ης αγωνιστικής:

1. Μ. Βάργκα 60,29%
2. Α. Γερεμέγεφ 26,38%
3. Τ. Φούντας 11,74%
4. Α. Όζμπολτ 0,94%
5. Ζ. Ουρτάδο 0,65%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo