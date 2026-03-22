Η τελική βαθμολογία της Super League με την ΑΕΚ στην κορυφή, το Βόλο στις θέσεις 5-8 και τον Ατρόμητο στα πλέι άουτ – Δείτε φάσεις και γκολ

Τα πάνω κάτω ήρθαν στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League, με κερδισμένη την ΑΕΚ στην πρώτη θέση και το Βόλο, που μπήκε στα πλέι οφ των θέσεων 5-8. Ήττα για τον ΠΑΟΚ και ισοπαλία για τον Ολυμπιακό, που έπεσαν από την κορυφή.

Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Κηφισιά και “καθάρισε” από νωρίς το ματς με 3-0, για να εκμεταλλευτεί τα αρνητικά αποτελέσματα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και να μείνει μόνη πρώτη στη Super League, πριν ξεκινήσουν τα πλέι οφ για τον τίτλο.

Ο Ολυμπιακός “κολλούσε” την ίδια ώρα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και αναδείχθηκε ισόπαλος με τους “βυσσινί” με σκορ 0-0, ενώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να δεχθεί την ανατροπή από το Βόλο και με την ήττα του με 2-1 θα μπει ως τρίτος στη “μάχη” για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Οι Βολιώτες από την άλλη πλευρά, με το “τρίποντο” αυτό, άφησαν εκτός πρώτης 8άδας τον Ατρόμητο και θα “παλέψουν” για το τελευταίο “εισιτήριο” της Ευρώπης, ενώ οι Περιστεριώτες θα αγωνιστούν στα πλέι άουτ.

Τα αποτελέσματα στην 26η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 1-2

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Η τελική βαθμολογία

1. AEK 60

2. Ολυμπιακός 58

3. ΠΑΟΚ 57

4. Παναθηναϊκός 49

5. Λεβαδειακός 42

6. ΟΦΗ 32

7. Βόλος 31

8. Άρης 30

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 17

14. Αστέρας Τρίπολης 17

Οι ομάδες των πλέι οφ του τίτλου

AEK 60

Ολυμπιακός 58

ΠΑΟΚ 57

Παναθηναϊκός 49

Οι ομάδες και οι βαθμοί για τις θέσεις 5-8

Λεβαδειακός 21

ΟΦΗ 16

Βόλος 16

Άρης 15

Οι ομάδες των πλέι άουτ

Ατρόμητος 29

Κηφισιά 27

Παναιτωλικός 26

ΑΕΛ Novibet 23

Πανσερραϊκός 17

Αστέρας Τρίπολης 17