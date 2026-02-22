Αθλητικά

Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά τον χαμένο τελικό: «Το Κύπελλο χάθηκε, όμως η μάχη μαίνεται»

Οι Πειραιώτες καλούνται να προχωρήσουν για τους επόμενους στόχους της σεζόν
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού απογοητευμένοι μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχασε τη μάχη από τον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσε να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας. Μία μέρα μετά την ήττα, οι Πειραιώτες έστειλαν μήνυμα για τη συνέχεια.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτησή της έσπευσε να ευχαριστήσει και τους οπαδούς της ομάδας που ήταν στο πλευρό τους κατά τη διάρκεια του τελικού με τον Παναθηναϊκό. 

«Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας. Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται. Συνεχίζουμε μαζί ακόμα πιο δυνατά», έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανάρτησή της μετά τον χαμένο τελικό από τον Παναθηναϊκό.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Παπανικολάου είχε δώσει το σύνθημα για restart, προκειμένου οι συμπαίκτες του και όλοι στο σύλλογο να αφήσουν πίσω τον χαμένο τελικό και να εστιάσουν στους επόμενους στόχους των ερυθρολεύκων.

Αθλητικά
