Τολιόπουλος: Δεν μας άρεσε η ήττα στην έδρα μας, έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε πιο ποιοτική ομάδα από το Μαυροβούνιο

Με μυθική εμφάνιση από τον Βασίλη Τολιόπουλο, η Εθνική μπάσκετ πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο στην 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμιου Κυπέλλου 2027.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος τελείωσε το ματς με 27 πόντους (ρεκόρ του στην Εθνική μπάσκετ), 10 ριμπάουντ και 5 σίστ και μετά το τέλος του αγώνα -φυσικά- μίλησε με ικανοποίηση για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα.

Ο διεθνής γκαρντ στάθηκε στην ποιότητα της ομάδας, στην αποφασιστικότητα που έβγαλε στο παρκέ και στην ανάγκη να αποδείξει η Ελλάδα την ανωτερότητά της μετά την ήττα της Παρασκευής, τονίζοντας πως η άμυνα, η συγκέντρωση και ο εγωισμός ήταν τα στοιχεία που έφεραν το «διπλό» στην Ποντγκόριτσα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε, έπρεπε να αποδείξουμε ότι είμαστε η πιο ποιοτική ομάδα», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως η άμυνα ήταν το στοιχείο που έβαλε τις βάσεις για το αποτέλεσμα, ενώ αυτήν τη φορά η επίθεση λειτούργησε πολύ καλύτερα: «Παίξαμε εξαιρετική άμυνα και σήμερα στην επίθεση ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Την Παρασκευή τα σουτ δεν μπήκαν, παρότι είχαμε καλές προϋποθέσεις. Σήμερα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μέρα».

Ο διεθνής γκαρντ στάθηκε και στην αντίδραση της ομάδας μετά την ήττα στην Ελλάδα: «Δεν μας άρεσε καθόλου που χάσαμε στην έδρα μας. Θέλαμε να δείξουμε ότι έχουμε διαφορά από το Μαυροβούνιο. Όλοι μπήκαμε αποφασισμένοι και συγκεντρωμένοι και αυτό φάνηκε στο παρκέ». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο κομμάτι των ριμπάουντ, όπου η Εθνική έπρεπε να βελτιωθεί: «Ο κόουτς μάς ζήτησε να μπούμε πιο αποφασισμένοι. Το Μαυροβούνιο είχε περισσότερα ριμπάουντ στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν γίνεται να το επιτρέπουμε. Σήμερα ήμασταν καλύτεροι και σε αυτό».

Ο Τολιόπουλος υπογράμμισε πως η ομάδα έδειξε χαρακτήρα όταν οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν: «Αντιδράσαμε με ψυχραιμία, γυρίσαμε σωστά την μπάλα, βρήκαμε εύκολα καλάθια και φτάσαμε στη νίκη». Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη συνέχεια: «Τώρα επιστρέφουμε στις ομάδες μας και το καλοκαίρι θα είμαστε ξανά στη διάθεση της Εθνικής για τις νίκες που χρειάζονται. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός, όπου και αν πάμε μας στηρίζει, είναι ο έκτος παίκτης μας».