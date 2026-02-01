Αθλητικά

Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: «Σκόνταψαν» στο Λονδίνο οι «Πολίτες» και έχασαν δύο σημαντικούς βαθμούς στην Premier League

Στο -6 από την Άρσεναλ πλέον η Μάντσεστερ Σίτι
Οι παίκτες Τότεναμ
Οι παίκτες Τότεναμ πανηγυρίζουν την ισοφάριση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι / REUTERS/David Klein

Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της Τότεναμ, αλλά έμεινε τελικά στην ισοπαλία με 2-2 και απομακρύνθηκε από την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.

Με τον Τσέρκι να ανοίγει το σκορ μόλις στο 11ο λεπτό του αγώνα και τον Σεμένιο να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 44′, η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε “αγκαλιά” με τη νίκη στην έδρα της Τότεναμ, αλλά στη συνέχεια… πέταξε δύο βαθμούς.

Κι αυτό γιατί οι “πετεινοί” απάντησαν με δύο γκολ του Σολάνκε στο δεύτερο ημίχρονο και άφησαν τους “Πολίτες” στα… κρύα του λουτρού και στο -6 από την Άρσεναλ, στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Premier League στην Αγγλία.

Αθλητικά
