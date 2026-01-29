Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Μέλη του Άρη Betsson άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος

Ο Άρης Betsson τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του σοκαριστικού τροχαίου ατυχήματος στη Ρουμανία, αφήνοντας λουλούδια και ένα μπλουζάκι, που έγραφε «καλό ταξίδι» για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το τραγικό τροχαίο που έκοψε το νήμα της ζωής από επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει συγκλονίσει άπαντες στην Ελλάδα και έχει «σβήσει» την όποια αντιπαλότητα υπήρχε ανάμεσα στα σωματεία. Αρχικά, η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη τίμησε τα θύματα της τραγωδίας και ακολούθησε και η μπασκετική.

Για τον Άρη Betsson, οι Νίκος Ζήσης και Λευτέρης Μποχωρίδης, μεταξύ άλλων, ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο σημείο για να αφήσουν τα λουλούδια και την μπλούζα, που έγραφε «καλό ταξίδι», προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.