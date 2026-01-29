Αθλητικά

Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Μέλη του Άρη Betsson άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος

Μετά την ποδοσφαιρική και η ομάδα μπάσκετ των κιτρίνων τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία
Η μπλούζα που άφησε ο Άρης Betsson
Η μπλούζα που άφησε ο Άρης Betsson για τα θύματα της τραγωδίας/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Άρης Betsson τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του σοκαριστικού τροχαίου ατυχήματος στη Ρουμανία, αφήνοντας λουλούδια και ένα μπλουζάκι, που έγραφε «καλό ταξίδι» για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το τραγικό τροχαίο που έκοψε το νήμα της ζωής από επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει συγκλονίσει άπαντες στην Ελλάδα και έχει «σβήσει» την όποια αντιπαλότητα υπήρχε ανάμεσα στα σωματεία. Αρχικά, η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη τίμησε τα θύματα της τραγωδίας και ακολούθησε και η μπασκετική.

Αντιπροσωπεία του Άρη Betsson
Αντιπροσωπεία του Άρη Betsson με λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Για τον Άρη Betsson, οι Νίκος Ζήσης και Λευτέρης Μποχωρίδης, μεταξύ άλλων, ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο σημείο για να αφήσουν τα λουλούδια και την μπλούζα, που έγραφε «καλό ταξίδι», προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

