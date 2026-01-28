Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Επιστρέφουν την Πέμπτη οι 7 σοροί των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» με πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένουν συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο των επτά οπαδών του δικεφάλου -σε τροχαίο στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.26)- ενώ ταξίδευαν προς Γαλλία, για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στον αγώνα της στη Λιόν, την Πέμπτη.

Από τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέβαιναν στο βαν που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα, έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα -τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί– και τραυματίστηκαν τρεις.

Το πρωί Πέμπτης (29.01.2028) ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών. Εκ των οποίων οι δύο έχουν τραυματιστεί ελαφρά ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Από τους δυο τραυματίες, ο ένας δεν είχε πρόβλημα και βγήκε. Ο άλλος υποβάλλεται αυτή την ώρα σε χειρουργική επέμβαση

Όπως έγινε όμως τώρα γνωστό, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη και οι 7 σοροί των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ. Επιπλέον με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.