Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Φανέλες με τα ονόματα των νεκρών στην μπουτίκ

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το χαμό 7 οπαδών του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και στην μπουτίκ της ομάδας της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε μία συμβολική κίνηση, ως φόρο τιμής στους νεκρούς.

Τα ονόματα των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο της Ρουμανίας, αλλά και αυτό του οπαδού που έφυγε από τη ζωή στο άκουσμα της είδησης, γράφτηκαν σε φανέλες της ομάδας και τοποθετήθηκαν στην μπουτίκ της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προσέφεραν έτσι και με ένα διαφορετικό τρόπο, φόρο τιμής στους 8 νεκρούς οπαδούς, που έχουν βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας υπάρχουν οκτώ φανέλες με τα ονόματα των επτά φίλων της ομάδας που σκοτώθηκαν στο τροχαίο.



H όγδοη φανέλα ειναι για τον φίλο της ομάδας απο τη Λάρισα που έχασε τη ζωή του χτες το βράδυ.#paokfc pic.twitter.com/ZeGODHiGWW — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανείπωτος θρήνος στην Τούμπα.