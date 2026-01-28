Αθλητικά

Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Φανέλες με τα ονόματα των νεκρών στην μπουτίκ

Φόρο τιμής απέδωσε και η μπουτίκ του ΠΑΟΚ
Τούμπα
Φανέλα για τους νεκρούς στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το χαμό 7 οπαδών του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και στην μπουτίκ της ομάδας της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε μία συμβολική κίνηση, ως φόρο τιμής στους νεκρούς.

Τα ονόματα των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο της Ρουμανίας, αλλά και αυτό του οπαδού που έφυγε από τη ζωή στο άκουσμα της είδησης, γράφτηκαν σε φανέλες της ομάδας και τοποθετήθηκαν στην μπουτίκ της.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προσέφεραν έτσι και με ένα διαφορετικό τρόπο, φόρο τιμής στους 8 νεκρούς οπαδούς, που έχουν βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Ανείπωτος θρήνος στην Τούμπα.

