Τρινκίερι στους φίλους του ΠΑΟΚ: «Μαζί θα κάνουμε την ομάδα μεγάλη»

Ο Ιταλός προπονητής έκανε μία μίξη ελληνικών και αγγλικών στο μήνυμα που έστειλε στους φίλους του Δικεφάλου
Ο Αντρέα Τρινκιέρι
Ο Αντρέα Τρινκιέρι στο μήνυμα που έστειλε στους φίλους του ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι από χθες (04/03/26) και επίσημα μέλος του ΠΑΟΚ, όμως θα αναλάβει από την επόμενη χρονιά την τεχνική ηγεσία και μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ρόλο συμβούλου για να χτιστεί το ρόστερ όπως επιθυμεί.

Ο Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην παρουσίασή του έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος και αυτό αποδεικνύεται και από το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο του ΠΑΟΚ μέσα από τα κανάλια της ομάδας σε Viber και WhatsApp τονίζοντας ότι ο στόχος είναι όλοι μαζί να κάνουν την ομάδα μεγάλη.

«Γεια σας ΠΑΟΚάρα. Εγώ Αντρέα Τρινκιέρι. Μαζί θα κάνουμε μεγάλο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚάρα», είπε ο Ιταλός προπονητής σε μία μίξη ελληνικών και αγγλικών στο μήνυμα για τους φίλους του δικεφάλου.

