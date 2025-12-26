Τρομερή επίδοση του Χρήστου Τζόλη: Είναι πρώτος σε ασίστ σε όλο τον κόσμο

Ο Χρήστος Τζόλης στη νίκη της Μπριζ επί της Γκενκ με 5-3 μοίρασε τρεις ασίστ και ήταν καταλυτικός για την ομάδα του. Έφτασε τις 15 τελικές πάσες τη φετινή σεζόν.

Με τις 15 ασίστ σε 30 εμφανίσεις φέτος ο Χρήστος Τζόλης είναι πρώτος στην πρώτη θέση όλου του κόσμου μαζί με τον Ελ Καουρανί της Ουτρέχτης και τον Σιμσίρ της Μίντιλαντ, που επίσης έχουν μοιράσει 15 τελικές πάσες.

Αυτή η επίδοση του παίκτης της Εθνικής Ελλάδας και της Μπριζ σίγουρα αυξάνει όλο και πιο πολύ την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Η Μπρίζ είναι δεδομένο ότι στο μέλλον θα δεχτεί αρκετές προτάσεις για να παραχωρήσει τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.