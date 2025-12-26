Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Τρομερή επίδοση του Χρήστου Τζόλη: Είναι πρώτος σε ασίστ σε όλο τον κόσμο

Έφτασε τις 15 τη φετινή σεζόν ο Έλληνας μεσοεπιθετικός
Ο Τζόλης με τη φανέλα της Μπριζ
Ο Τζόλης με τη φανέλα της Μπριζ/ EPA

Ο Χρήστος Τζόλης στη νίκη της Μπριζ επί της Γκενκ με 5-3 μοίρασε τρεις ασίστ και ήταν καταλυτικός για την ομάδα του. Έφτασε τις 15 τελικές πάσες τη φετινή σεζόν.

Με τις 15 ασίστ σε 30 εμφανίσεις φέτος ο Χρήστος Τζόλης είναι πρώτος στην πρώτη θέση όλου του κόσμου μαζί με τον Ελ Καουρανί της Ουτρέχτης και τον Σιμσίρ της Μίντιλαντ, που επίσης έχουν μοιράσει 15 τελικές πάσες.

Αυτή η επίδοση του παίκτης της Εθνικής Ελλάδας και της Μπριζ σίγουρα αυξάνει όλο και πιο πολύ την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Η Μπρίζ είναι δεδομένο ότι στο μέλλον θα δεχτεί αρκετές προτάσεις για να παραχωρήσει τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
114
110
60
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo