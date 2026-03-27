Τρομερό περιστατικό στη Euroleague: Αλλαγή ώρας στο Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας για να παραλάβουν οι Σέρβοι τις φανέλες τους

Η αναμέτρηση στο «Παλαού Μπλαουγκράνα» θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα
Ο Μακιντάιρ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ερυθρό Αστέρα (27/03/26) πήρε μισή ώρα παράταση, μετά από ανακοίνωση της Euroleague για τον πιο απίθανο λόγο.

Η Euroleague στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «λογιστικά προβλήματα», όμως η «Mundo Deportivo» ανέφερε ότι ο λόγος που πήρε παράταση το τζάμπολ στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας είναι ότι οι Σέρβοι δεν έχουν παραλάβει ακόμα τις φανέλες τους.

Το παιχνίδι αντί για τις 21:30 (ώρα Ελλάδας) που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει, θα αρχίσει στις 22:00 για να προλάβει να φτάσει η νέα πτήση με τις εμφανίσεις της σερβικής ομάδας στη Βαρκελώνη και αυτές να πάρουν το δρόμο για το «Παλαού Μπλαουγκράνα».

Το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς βρίσκονται μέσα στην πενταπλή ισοβαθμία της Euroleague με ρεκόρ 19-14, στην οποία βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, που κοντράρεται με τη Μονακό στο T- Center (27/03/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime).

