Τσέφεριν: «Επιτυχημένος ο Γκαγκάτσης, χαίρομαι που έχει μειωθεί η γκρίνια για τη διαιτησία στην Ελλάδα»

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν σε δηλώσεις του στον Ant1 αναφέρθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τη διαιτησία, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, που χαρακτήρισε επιτυχημένη την πορεία του.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Τούμπα και άφησε λουλούδια στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο πρόεδρος της UEFA έφαγε μαζί με τον Μάκη Γκαγκάτση, συνοδευόμενος από τον Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον Ζόραν Λάκοβιτς.

Οι δηλώσεις του προέδρου της UEFA

Για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Βρισκόμαστε έσω για να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Ήταν ένα τραγικό γεγονός για το οποίο πενθεί ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια τίμησε τη μνήμη τους».

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ομάδες έχουν και πάλι να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε καλό δρόμο και χαίρομαι που έχει μειωθεί η μεγάλη γκρίνια για τη διαιτησία».

Για τον Μάκη Γκαγκάτση: «Ο Μάκης δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος πρόεδρος ομοσπονδίας με τον οποιο έχουμε πολύ καλή συνεργασία αλλά και ένας πραγματικός φίλος. Είναι ένας από τους λόγους που η εκτελεστική επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο τιμώντας και τα 100 χρόνια της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας».