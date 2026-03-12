Τσέλιε – ΑΕΚ live το πρώτο ματς για τους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στην Τσέλιε (22:00) στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Conference League που διεξάγεται στο «Stadion Z’dezele», λίγους μήνες μετά την ήττα της με 3-1 στη League Phase της διοργάνωσης, έχοντας και πάλι την στήριξη των οπαδών της.
Έδιωξε αμυνόμενος πάνω στη γραμμή, σε κενή από τερματοφύλακα εστία
Ξεκίνησε το δευτερο ημίχρονο
Εκτός οι Χρκα και Τουτισκίνας, στις θέσεις τους οι Ντανιέλ και Κάστρο.
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Σουτ του Κβέσιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο και πέρασε λίγο πανω από το οριζόντιο δοκάρι της Ένωσης, με τον Στρακόσα να ελέγχειο τη φάση
Αρκετά άστοχη η κεφαλιά του Κούτσιτς, λίγο πιο μέσα από το σημείο του πέναλτι
Δυσκολεύεται λίγο ο Πήλιος κόντρα στον Ιοσίφοφ
Μακρινό σουτ του Μαρίν από τον άξονα, η μπάλα κόντραρε και έφτασε με ευκολία στα χέρια του τερματοφύλακα των γηπεδούχων
Σουτ του Κοϊτά από τα όρια της μεγά΄λης περιοχής -με το δεξί πόδι- από θέση αριστερά, ο πορτιέρε της Τσέλιε έδιωξε δύσκολα
Αμυντικά η ΑΕΚ έχει δεχθεί πίεση, αλλά οι παίκτες της Τσέλιε δεν έχουν γίνει επικίνδυνοι
Ο Βάργκα έδωσε μάχη έξω από τη από την περιοχή της Τσέλιε, "έσπασε' την μπάλα για τον Γκατσίνοβιτς που έπιασε το σουτ, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι των γηπεδούχων
Μακρινό σουτ του Σέσλαρ, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, κεφαλιά του Βάργκα στο πίσω δοκάρι, η μπάλα στα δίχτυα της Τσέλιε
Στον αγωνιστικό χώρο βγαίνουν οι δυο ομάδες
Ο νικητής του ζευγαριού της ΑΕΚ με την Τσέλιε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το Σαμσουνσπόρ - Ράγιο Βαγιεκάνο, με τους Ισπανούς να είναι το μεγάλο φαβορί μετά τη νίκη τους στην Τουρκία με σκορ 3-1.
Τσέλιε και ΑΕΚ έχουν… πρόσφατο παρελθόν, αφού αναμετρήθηκαν στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League -και πάλι στο «Stadion Z’dežele» με την Ένωση να ανοίγει το σκορ και τους γηπεδούχους να επικρατούν με χατ-τρικ του Κοβάσεβιτς, ο οποίος στη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου έφυγε για τη Φερεντσβάρος
Ο νέος τεχνικός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του στο κλαμπ, που προέρχεται από δύο απανωτές ήττες, με τα δημοσιεύματα να τον βάζουν κοντά στην… έξοδο! Για να φτάσει στους «16» του Conference League, πέρασε από την ενδιάμεση φάση των playoffs, αποκλείοντας την Ντρίτα, επικρατώντας δυο φορές με 3-2.
Η Τσέλιε βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Πρόσφατα άλλαξε προπονητή (ο Αλμπέρτο Ριέρα δεν βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας) και τα ηνία της ομάδας έχει αναλάβει ο Ιβάν Μαέφσκι
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετράει 8 σερί επίσημα ματς χωρίς ήττα (5-3-0), γεγονός που την έχει φέρει στην πρώτη θέση της Super League και στο +2 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό
Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Conference League, αφού δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί στην ενδιάμεση φάση των playoffs. Πέρασε απευθείας στους «16» έπειτα από μια εξαιρετική πορεία στη League Phase και τώρα κοιτάζει ψηλά και παρουσιάζεται έτοιμη για τις προκλήσεις
Η Ένωση θα έχει στο πλευρό της τουλάχιστον δύο χιλιάδες φιλάθλους
Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο
Βοηθοί: Ρουί Τεϊσέιρα και Πέδρο Μαρτίνς
Τέταρτος: Φάμπιο Βερίσιμο
VAR: Αντρέ Ναρσίσο, AVAR: Μπρούνο Εστέβες
Τσέλιε (Ιβάν Μαγέφσκι): Λέμπαν - Νιέτο, Μπέιγκερ, Toυτισκίνας, Κάρνιτσνικ - Χρκα, Κβέσιτς, Σέσλαρ - Ιοσίφοφ, Βάνσας, Κούτσις.
Στον πάγκο: Κόλαρ, Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Βόντεμπ, Γέβσενακ, Αβντίλι, Ντάνιελ, Νταβίντ Κάστρο, Βίντοβιτς, Κότνικ, Τσάλουσιτς.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.
Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.
Με τις λευκές εμφανίσεις οι παίκτες της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε. Όπως και στο παιχνίδι του Οκτωβρίου
Αυτό είναι το πρώτο ματς των δυο ομάδων. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Τσέλιε – ΑΕΚ για τους “16” του Conference League