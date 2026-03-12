Αθλητικά

Τσέλιε – ΑΕΚ live το πρώτο ματς για τους «16» του Conference League

Στη Σλοβενία η Ένωση για το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Φάση των «16» στο Conference League
1ο ματς 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4 HD
0 - 3
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στην Τσέλιε (22:00) στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Conference League που διεξάγεται στο «Stadion Z’dezele», λίγους μήνες μετά την ήττα της με 3-1 στη League Phase της διοργάνωσης, έχοντας και πάλι την στήριξη των οπαδών της.

23:06 | 12.03.2026
50'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία του Γιόβιτς

Έδιωξε αμυνόμενος πάνω στη γραμμή, σε κενή από τερματοφύλακα εστία

23:02 | 12.03.2026
49'
ΔΟΚΑΡΙ και ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-4 με τον Μουκουντί
23:02 | 12.03.2026

Ξεκίνησε το δευτερο ημίχρονο

23:01 | 12.03.2026
Δυο αλλαγές για την Τσέλιε

Εκτός οι Χρκα και Τουτισκίνας, στις θέσεις τους οι Ντανιέλ και Κάστρο.

22:54 | 12.03.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:52 | 12.03.2026
22:52 | 12.03.2026
22:47 | 12.03.2026
22:46 | 12.03.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

22:45 | 12.03.2026
45+1'
Χαμένο τετ-α-τετ για τον Γιόβιτς
22:38 | 12.03.2026
45'
Κίτρινη κάρτα στον Πινέδα
22:37 | 12.03.2026
38'
Διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με Γιόβιτς και Πήλιο
22:35 | 12.03.2026
36'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-3 με τον Γκατσίνοβιτς και με δόση τύχης
22:35 | 12.03.2026
22:34 | 12.03.2026
22:34 | 12.03.2026
22:32 | 12.03.2026
33'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-2 με τον Κοϊτά, το 4ο του σε 7 ευρωπαϊκά παιχνίδια
22:30 | 12.03.2026
31'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Βάργκα - Η τρίτη του Ούγγρου στο ματς
22:28 | 12.03.2026
29'
Πρώτη φάση για την Τσέλιε

Σουτ του Κβέσιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο και πέρασε λίγο πανω από το οριζόντιο δοκάρι της Ένωσης, με τον Στρακόσα να ελέγχειο τη φάση

22:23 | 12.03.2026
29'

Αρκετά άστοχη η κεφαλιά του Κούτσιτς, λίγο πιο μέσα από το σημείο του πέναλτι

22:22 | 12.03.2026

Δυσκολεύεται λίγο ο Πήλιος κόντρα στον Ιοσίφοφ

22:16 | 12.03.2026
22'

Μακρινό σουτ του Μαρίν από τον άξονα, η μπάλα κόντραρε και έφτασε με ευκολία στα χέρια του τερματοφύλακα των γηπεδούχων

22:13 | 12.03.2026
15'

Σουτ του Κοϊτά από τα όρια της μεγά΄λης περιοχής -με το δεξί πόδι- από θέση αριστερά, ο πορτιέρε της Τσέλιε έδιωξε δύσκολα

22:11 | 12.03.2026

Αμυντικά η ΑΕΚ έχει δεχθεί πίεση, αλλά οι παίκτες της Τσέλιε δεν έχουν γίνει επικίνδυνοι

22:11 | 12.03.2026
11'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ με τον Βάργκα
22:07 | 12.03.2026
10'
Νέα μεγάλη φάση για την ΑΕΚ

Ο Βάργκα έδωσε μάχη έξω από τη από την περιοχή της Τσέλιε, "έσπασε' την μπάλα για τον Γκατσίνοβιτς που έπιασε το σουτ, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι των γηπεδούχων

22:06 | 12.03.2026
7'

Μακρινό σουτ του Σέσλαρ, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

22:03 | 12.03.2026
3'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-1 με τον Βάργκα

Εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, κεφαλιά του Βάργκα στο πίσω δοκάρι, η μπάλα στα δίχτυα της Τσέλιε

22:02 | 12.03.2026
3'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ
21:56 | 12.03.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:55 | 12.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο βγαίνουν οι δυο ομάδες

21:55 | 12.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο βγαίνουν οι δυο ομάδες

21:54 | 12.03.2026

Ο νικητής του ζευγαριού της ΑΕΚ με την Τσέλιε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το Σαμσουνσπόρ - Ράγιο Βαγιεκάνο, με τους Ισπανούς να είναι το μεγάλο φαβορί μετά τη νίκη τους στην Τουρκία με σκορ 3-1.

21:54 | 12.03.2026
CONFERENCE LEAGUE 2025-2026 / ԓŋɅ - E
21:53 | 12.03.2026

Τσέλιε και ΑΕΚ έχουν… πρόσφατο παρελθόν, αφού αναμετρήθηκαν στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League -και πάλι στο «Stadion Z’dežele» με την Ένωση να ανοίγει το σκορ και τους γηπεδούχους να επικρατούν με χατ-τρικ του Κοβάσεβιτς, ο οποίος στη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου έφυγε για τη Φερεντσβάρος

21:53 | 12.03.2026

Ο νέος τεχνικός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του στο κλαμπ, που προέρχεται από δύο απανωτές ήττες, με τα δημοσιεύματα να τον βάζουν κοντά στην… έξοδο! Για να φτάσει στους «16» του Conference League, πέρασε από την ενδιάμεση φάση των playoffs, αποκλείοντας την Ντρίτα, επικρατώντας δυο φορές με 3-2.

21:53 | 12.03.2026

Η Τσέλιε βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Πρόσφατα άλλαξε προπονητή (ο Αλμπέρτο Ριέρα δεν βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας) και τα ηνία της ομάδας έχει αναλάβει ο Ιβάν Μαέφσκι

21:52 | 12.03.2026

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετράει 8 σερί επίσημα ματς χωρίς ήττα (5-3-0), γεγονός που την έχει φέρει στην πρώτη θέση της Super League και στο +2 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

21:52 | 12.03.2026

Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Conference League, αφού δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί στην ενδιάμεση φάση των playoffs. Πέρασε απευθείας στους «16» έπειτα από μια εξαιρετική πορεία στη League Phase και τώρα κοιτάζει ψηλά και παρουσιάζεται έτοιμη για τις προκλήσεις

21:52 | 12.03.2026

Η Ένωση θα έχει στο πλευρό της τουλάχιστον δύο χιλιάδες φιλάθλους

21:52 | 12.03.2026

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο

Βοηθοί: Ρουί Τεϊσέιρα και Πέδρο Μαρτίνς

Τέταρτος: Φάμπιο Βερίσιμο

VAR: Αντρέ Ναρσίσο, AVAR: Μπρούνο Εστέβες

21:50 | 12.03.2026

Τσέλιε (Ιβάν Μαγέφσκι): Λέμπαν - Νιέτο, Μπέιγκερ, Toυτισκίνας, Κάρνιτσνικ - Χρκα, Κβέσιτς, Σέσλαρ - Ιοσίφοφ, Βάνσας, Κούτσις.

Στον πάγκο: Κόλαρ, Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Βόντεμπ, Γέβσενακ, Αβντίλι, Ντάνιελ, Νταβίντ Κάστρο, Βίντοβιτς, Κότνικ, Τσάλουσιτς.

21:49 | 12.03.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.

21:49 | 12.03.2026
21:48 | 12.03.2026
21:45 | 12.03.2026

Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη με 1-0 επί της Μπέτις και έκανε ένα πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0: «Τρέλα» στο ΟΑΚΑ, ο Ταμπόρδα έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στο «τριφύλλι» για τους «8» του Europa League
Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αργεντινού έδωσε τη νίκη στο "τριφύλλι". Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν οι δυο ομάδες το ματς
21:45 | 12.03.2026

Αυτό είναι το πρώτο ματς των δυο ομάδων. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια

21:45 | 12.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Τσέλιε – ΑΕΚ για τους “16” του Conference League

21:45 | 12.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
96
87
66
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo