Τσέλιε – ΑΕΚ live το πρώτο ματς για τους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στην Τσέλιε (22:00) στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Conference League που διεξάγεται στο «Stadion Z’dezele», λίγους μήνες μετά την ήττα της με 3-1 στη League Phase της διοργάνωσης, έχοντας και πάλι την στήριξη των οπαδών της.