Τσιριβέγια: «Δεν μπορώ να περιμένω για να ξεκινήσω με τον Παναθηναϊκό»

Ανυπόμονος να ξεκινήσει δουλειά με τον Παναθηναϊκό είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό το μεσημέρη του Σαββάτου (28/6/2025), υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πράσινους.

Ο 28χρονος Ισπανός μέσος φρόντισε, μάλιστα, να στείλει το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του τριφυλλιού.

«Είμαι εδώ, δεν μπορώ να περιμένω για να ξεκινήσω», επεσήμανε ο Τσιριβέγια, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για ανεβάσει το επίπεδο στο κέντρο του «τριφυλλιού».

Im here, and I can’t wait to get started pic.twitter.com/4eam01V8L7