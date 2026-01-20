Τσιτσιπάς: «Δεν ήμουν συγκεντρωμένος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα βρήκε σκούρα στο πρώτο σετ κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι, ωστόσο τελείωσε ιδανικά τον αγώνα και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή 3-1 σετ τον Μοτσιζούκι, δείχνοντας εξαιρετικό πρόσωπο από το δεύτερο σετ και μετά.

«Έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου να μείνω εκεί και να είμαι παρών στη στιγμή», είπε στην on court συνέντευξή του. «Υπήρξαν στιγμές που δεν ήμουν τόσο συγκεντρωμένος όσο θα ήθελα και είμαι χαρούμενος για τα τρία τελευταία σετ, έπαιξα σε υψηλό επίπεδο. Το ίδιο και ο Σιντάρο μου δυσκόλεψε τη ζωή στην αρχή. Προσπάθησα να βρω λύσεις, να τον βάλω σε άβολη θέση και δούλεψε, οπότε είμαι χαρούμενος με το τέλος».

Για τους Έλληνες της εξέδρας είπε: «Είναι οι αγαπημένοι μου φαν στον κόσμο. Δεν το λέω έτσι, μου συμπεριφέρεστε πολύ όμορφα τα τελευταία χρόνια εδώ και η Μελβούρνη, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω να με ενθαρρύνετε σε κάθε ματς που παίζω στη Μελβούρνη. Έχω μερικούς πολύ παθιασμένους Έλληνες φαν εδώ και προφανώς είναι κάτι που με βοηθάει και προτιμώ να το έχω από το να μην το έχω, γι’ αυτό σας ευχαριστώ».

Τέλος, μίλησε για τον επόμενο αντίπαλό του (22/01), τον Τόμας Μάχατς: «Τον έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν, είναι δύσκολος αντίπαλος, από τους δυσκολότερους που θα μπορούσα να έχω σε δεύτερο γύρο Grand Slam. Ελπίζω πως θα έρθω καλά προετοιμασμένος και δεν θα ξεκινήσω όπως στο σημερινό ματς, που βρήκα τον ρυθμό μου πιο αργά. Θέλω να δείξω το ίδιο επίπεδο που έδειξα στα 3 τελευταία σετ σήμερα. Θα είναι μάχη, δεν θα είναι εύκολο ματς, περιμένω μεγάλη μάχη και ευελπιστώ να απολαύσω αυτή τη μάχη και όλη τη διαδικασία».