Τζέκο για τον προκλητικό πανηγυρισμό με την τουρκική σημαία: «Έδειξα αυτό που φοβούνται περισσότερο στην Ελλάδα»

Νέα δήλωση για το περιστατικό του 2024 από τον Βόσνιο επιθετικό
Ο Τζέκο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Έντιν Τζέκο είχε προκαλέσει την κερκίδα στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε του Conference League το 2024 και συνεχίζει να αναφέρεται σε εκείνο το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι ήξερε πολύ καλά τι έκανε.

Σε συνέντευξή του στο Gazzetta Dello Sport, ο Έντιν Τζέκο ρωτήθηκε για την προκλητική του χειρονομία στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, όπου και είχε δείξει την τουρκική σημαία προς την εξέδρα και υποστήριξε ότι ήταν “απάντηση” προς τους οπαδούς των Πειραιωτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βόσνιος επιθετικός ανέφερε τα εξής: “Μας προκάλεσαν και απάντησα δείχνοντάς τους αυτό που θεωρώ ότι φοβούνται περισσότερο. Δεν μου είπε κανείς να το κάνω, ήταν καθαρά δική μου κίνηση. Γνωρίζω πολύ καλά την τουρκική ιστορία”.

