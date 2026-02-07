Αθλητικά

Τζένοα – Νάπολι 2-3: Οι «παρτενοπέι» απέδρασαν με πέναλτι του Χόιλουντ στο 90+5′

Ζόρικο πέρασμα της Νάπολι από το “Λουίτζι Φεράρις”
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Ciro De Luca

Ενα πέναλτι που καταλογίστηκε στις καθυστερήσεις μέσω VAR, σε μαρκάρισμα του Κορνέτ στον Βεργκάρα, και το οποίο αξιοποίησε στο 95΄ ο Ράσμους Χόιλουντ, έδωσε στη Νάπολι τη δύσκολη εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Τζένοα και της επέτρεψε να διατηρηθεί στην τρίτη θέση της Serie A.

Οι περσινοί πρωταθλητές της Νάπολι βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, από πέναλτι του Μαλινόφσκι, «χτύπησαν» εις διπλούν μέσα σε ένα δίλεπτο (20΄-21΄) με Χόιλουντ και ΜακΤομινέι, αλλά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα, καθώς ο Κολόμπο ισοφάρισε στο 57΄.

Στο 76΄ οι «παρτενοπέι» έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ζουάν Ζεσούς με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά με το πέναλτι του Δανού στο φινάλε η ομάδα του Αντόνιο Κόντε πήρε το «τρίποντο» και πλησίασε στον ένα βαθμό τη δεύτερη Μίλαν, της οποίας το ματς με την Κόμο έχει αναβληθεί για τις 18 Φεβρουαρίου.

