Ο Τζιμπρίλ Σισέ κατήγγειλε ρατσιστική συμπεριφορά κατά του γιου του, από παίκτη της Γιουβέντους U16, στη φιλική ήττα της αντίστοιχης ομάδας της Λίβερπουλ από τη “βέκια σινιόρα”.

Σε μήνυμα που ανέβασε στα social media, ο Τζιμπρίλ Σισέ κατήγγειλε την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο γιος του, Κλέι, κατά τη διάρκεια αγώνα U16 μεταξύ Γιουβέντους και Λίβερπουλ, στο τουρνουά στο Saltzburg Trophy

Συγκεκριμένα, νεαρός παίκτης της ιταλικής ομάδας αποκάλεσε τον γιο του παλαίμαχου επιθετικού της Λίβερπουλ, «νέγρο» με τον Γάλλο παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού να ζητά από τη «βέκια σινιόρα» να πάρει αποφάσεις.

Η “Gazzetta dello Sport” διευκρινίζει ότι η ενέργεια έγινε στο φινάλε του αγώνα, ενώ το “tuttojuve.com” αναφέρει πως οι παίκτες της Λίβερπουλ αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια στους αντιπάλους τους.

«Γιουβέντους καλύτερα να κάνεις κάτι ΤΩΡΑ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό», σχολίασε χαρακτηριστικά στα social media ο Τζιμπρίλ Σισέ, για να συνεχίσει λέγοντας: «Τώρα αυτό είναι ως εδώ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ εναντίον της Γιουβέντους U16 (ο γιος μου ο Πρίγκιπας Σισέ) ένα παιδί από τη Γιουβέντους αποκάλεσε ένα άλλο από τη Λίβερπουλ «νέγρο». Το staff της Λίβερπουλ έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Γιουβέντους, τι θα κάνεις τώρα; Είναι κρίμα. Ένα 15χρονο παιδί. Η Γιουβέντους πρέπει να ενεργήσει αποφασιστικά και τώρα είναι κρίμα».

@juventusfc you better do something and NOW

It’s not acceptable @LFC 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/fOeMYDVL43