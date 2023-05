Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την απόφασή του να δείξει τη στήριξή του στους Σέρβους του Κοσόβου μετά την πρεμιέρα του στο Roland Garros, τονίζοντας πως δεν θα σταματήσει να εκφράζει την άποψη του, ακόμα και αν τον τιμωρήσουν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε θέση για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο Κόσοβο, γράφοντας στον φακό της κάμερας μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στο Roland Garros: «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία», ενώ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως θα το έκανε ξανά, ακόμα και αν τιμωρηθεί.

«Δεν είμαι πολιτικός και δεν έχω καμία πρόθεση να μπω σε πολιτικές συζητήσεις. Ως Σέρβο με πονάει πολύ αυτό που συμβαίνει στο Κόσοβο καθώς οι συμπατριώτες μου εκδιώκονται από τους δήμους. Το ελάχιστο που θα μπορούσα να κάνω είναι αυτό.

Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.



