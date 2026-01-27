Αθλητικά

UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό του ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία»

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στη Γαλλία θα διεξαχθεί κανονικά
UEFA
Το σήμα της UEFA/ φωτογραφία από X

Η UEFA προχώρησε σε ανακοίνωση υποστήριξης στον ΠΑΟΚ, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί την απώλεια επτά οπαδών του, που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο που έγινε στη Ρουμανία και η UEFA, που δεν συζήτησε την αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, έβαλε ανακοίνωση για το συμβάν.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε ώρες θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό δυστύχημα», ανέφερε η UEFA στην ανάρτησή της.

Αθλητικά
