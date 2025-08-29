Βαγγέλης Μαρινάκης: «Ενδιαφερόμαστε για τις ακαδημίες της Σάο Πάολο, θέλουμε να επενδύσουμε στη Βραζιλία»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε την Πέμπτη (28.08.2025) στην κλήρωση του Ολυμπιακού -για τη League Phase του Champions League– και στο περιθώριό της παραχώρησε δηλώσεις στο TNT Sports και αναφέρθηκε στην επένδυση που θέλει να κάνει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, σε επίπεδο ακαδημιών.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποκάλυψε ότι στα άμεσα πλάνα του είναι το να ασχοληθεί με τις ακαδημίες της Σάο Πάολο, με την οποία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις.

“Αξιολογούμε αρκετούς συλλόγους. Αυτό που αναζητούμε είναι κάτι που σχετίζεται κυρίως με τις ακαδημίες, την ανάπτυξη νέων ταλέντων. Κοιτάμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο. Έχουμε κάνει σοβαρές συζητήσεις σχετικά με αυτό. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που αγαπώ, με τεράστιο ταλέντο, πάθος και μια κουλτούρα όπου το ποδόσφαιρο είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων. Ενδιαφερόμαστε για τις ακαδημίες της Σάο Πάολο.

SERÁ QUE VEM AÍ UM INVESTIMENTO BILIONÁRIO NO SÃO PAULO? Empresário grego dono de clubes como Nottingham Forest e Olympiacos, Evangelos Marinakis contou com exclusividade ao nosso @marcelobechler que conversa com o Tricolor sobre as categorias de base!#CasaDaChampions pic.twitter.com/APWcksXHCd — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 28, 2025

Έχω πάει στην πόλη και πέρσι είχαμε παίξει και στο Μαρακανά με την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να πω ξανά: Θέλουμε να επενδύσουμε στη Βραζιλία. Αγαπάμε αυτή τη χώρα, σεβόμαστε το ταλέντο των παικτών και σεβόμαστε την παράδοση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου”, ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.