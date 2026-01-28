Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση, το αξίζαμε – Ζήτω ο Ολυμπιακός»

Το δικό του μήνυμα για την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 στο Άμστερνταμ και πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Champions League.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο διοικητικός ηγέτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε πανηγυρικό μήνυμα μέσω ανάρτησής του στα social media.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
“Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!”, ήταν το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.