Βαγγέλης Μαρινάκης: «Χρωστάμε κάτι στη Ρεάλ Μαδρίτης, θα συνεχιστεί η παράδοση με μεταγραφές-εκπλήξεις»

Ο Ολυμπιακός έμαθε αντιπάλους στη League Phase του Champions League, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να τονίζει ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας χρωστούν κάτι στους Μαδριλένους.

Ο Ολυμπιακός συμμετείχε για πρώτη φορά σε κλήρωση League Phase του Champions League και έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του. Αυτοί είναι οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ.

Μετά το τέλος της κλήρωσης στο Μόντε Κάρλο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε πως οι ερυθρόλευκοι χρωστάνε κάτι στην Ρεάλ Μαδρίτης

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, τονίζοντας με νόημα ότι θα συνεχιστεί η παράδοση με μεταγραφές-εκπλήξεις.

Όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης

«Είμαστε αισιόδοξοι. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία, καλούς παίκτες και είμαστε συνηθισμένοι να κερδίζουμε μεγάλες ομάδες. Πριν δύο χρόνια αντιμετωπίσαμε ομάδες επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ, όπως η Φενέρ, η Άστον Βίλα και η Φιορεντίνα. Τα παιδιά το έχουν κάνει, αν είμαστε συγκεντρωμένοι και τα δώσουμε όλα είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.

Θεωρώ ότι έχουμε καλούς παίκτες και εξαιρετικό κλίμα στα αποδυτήρια, έναν καλό προπονητή, τον κόσμο μας, την εμπειρία μας. Είμαστε όλοι μαζί, και όταν όλα αυτά δουλεύουν, μπορούμε να ονειρευόμαστε και να κοιτάμε ψηλότερες κορυφές. Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης, και με την Μπαρτσελόνα θα τα δώσουμε όλα. Θα ήθελα να κερδίσουμε τη βασίλισσα, είναι παιχνίδια που γράφουν ιστορία.

Κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ και για έναν εξτρέμ. Έχουμε συνηθίσει την τελευταία στιγμή να κάνουμε την έκπληξη, ίσως να είναι ένας σέντερ φορ. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί. Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα τα δώσουμε όλα, μαζί με τον κόσμο μας θα σπρώξουμε την ομάδα όσο μπορεί, να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Ας πάμε στον επόμενο γύρο και τα συζητάμε στην επόμενη κλήρωση.

Εύχομαι όλες οι ελληνικές ομάδες να περάσουν, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Να συνεχίσουν 4 ομάδες στην Ευρώπη, να πάρουμε όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται και να γράψουμε ιστορία. Το Conference είναι μία λίγκα βατή, και στο Europa μπορούν οι ελληνικές ομάδες να πάνε ψηλά. Ειλικρινά τους εύχομαι καλή επιτυχία.

Η Νότιγχαμ είναι μία ομάδα με μεγάλη ιστορία, γυρίσαμε ξανά στα μεγάλα σαλόνια, ο κόσμος το περιμένει. Μπορούμε να προχωρήσουμε μακριά στο Europa League. Θα το δούμε και στην πράξη, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».