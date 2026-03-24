Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84 τελικό: Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν στο φινάλε στην Ισπανία με δύο βολές του Ντε Λαρέα

Euroleague 33η αγωνιστική
85
-
84
Τελικό σκορ
Ο Μιλουτίνοφ και ο Βεζένκοφ κόντρα στη Βαλένθια/ EUROKINISSI
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βαλένθια 85-84 στο παιχνίδι για την 33η αγωνιστική της Euroleague και έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει μία θέση στην πρώτη τετράδα.
23:41 | 24.03.2026
23:32 | 24.03.2026
Άστοχος ο Φουρνιέ, ήττα για τον Ολυμπιακό
23:32 | 24.03.2026
85-84 εύστοχος και στις δύο ο Ντε Λαρέα
23:31 | 24.03.2026
Μέσα η πρώτη από τον Ισπανό, 84-84
23:31 | 24.03.2026
2.9'' τελικά για το φινάλε
23:30 | 24.03.2026
Ο Ντε Λαρέα θα εκτελέσει τις βολές που κέρδισε ο Μοντέρο, αποχώρησε με πρόβλημα ο Δομινικανός
23:27 | 24.03.2026
Φάουλ από τον Φουρνιέ, 2.3'' από το φινάλε
Δεν συμφώνησε ο Γάλλος
23:27 | 24.03.2026
83-84 τεράστιο τρίποντο του Φουρνιέ, 13'' για το φινάλε
23:26 | 24.03.2026
83-81 με καλάθι του Μοντέρο, 23'' για τη λήξη
23:26 | 24.03.2026
81-81 εύστοχος ο φόργουορντ των Πειραιωτών
23:25 | 24.03.2026
Κέρδισε δύο βολές ο Βεζένκοφ, παραλίγο να πετύχει καλάθι και φάουλ, 45.3'' για το φινάλε
23:25 | 24.03.2026
6-0 σερί από τους Ισπανούς
23:23 | 24.03.2026
81-79 κακή επίθεση του Ολυμπιακού και καλάθι του Κι στον αιφνιδιασμό, τάιμ άουτ από τον Μπαρτζώκα, 1' για τη λήξη
23:22 | 24.03.2026
79-79 με 2/3 βολές του Μοντέρο, 1:22 για το φινάλε
23:22 | 24.03.2026
Τρεις βολές θα εκτελέσει ο Δομινικανός
23:20 | 24.03.2026
Φάουλ πάνω στον Μοντέρο, οι διαιτητές ελέγχουν αν είναι για δύο ή τρεις βολές
23:20 | 24.03.2026
77-79 με καλάθι του Ρίβερς
23:20 | 24.03.2026
77-79 με καλάθι του Ρίβερς
23:19 | 24.03.2026
75-79 με 1/2 βολές του Αμερικανού
23:18 | 24.03.2026
2:30 για το φινάλε, έκλεψε ο Φουρνιέ
23:18 | 24.03.2026
75-78 με 2 βολές του Μοντέρο
23:17 | 24.03.2026
Ο Γάλλος είναι τρομερός στο τελευταίο δεκάλεπτο και οδηγεί στη νίκη τους Πειραιώτες
23:16 | 24.03.2026
73-76 εύστοχη η βολή του Κι
23:15 | 24.03.2026
72-76 καλάθι και φάουλ του Κι
23:14 | 24.03.2026
70-76 απίθανη πάσα του Φουρνιέ και λέι απ του Πίτερς
23:10 | 24.03.2026
70-74 με τρίποντο του Μπαντιό
23:09 | 24.03.2026
67-74 με τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ
23:08 | 24.03.2026
67-71 με καλάθι του Τζόουνς
23:06 | 24.03.2026
Διορθώθηκε το πρόβλημα και το παιχνίδι είναι έτοιμο να συνεχιστεί
23:05 | 24.03.2026
Ο Μοντέρο πέταξε την μπάλα και έσπασε το χρονόμετρο πάνω από το καλάθι των ερυθρολεύκων
23:04 | 24.03.2026
Χωρίς σκορ οι δύο ομάδες στο πρώτο δίλεπτο του τέταρτου δεκαλέπτου
23:03 | 24.03.2026
Οι άμυνες πρωταγωνίστριες στο πρώτο λεπτό του δεκαλέπτου
23:01 | 24.03.2026
67-69 με buzzer beater του Γουόκαπ, ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, στο +2 οι Πειραιώτες
23:00 | 24.03.2026
67-67 με δίποντο της Βαλένθια
22:59 | 24.03.2026
64-67 με καλάθι και φάουλ του Πραντίγια
22:58 | 24.03.2026
Ο Γουόρντ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό, κάθε φορά που βρίσκεται στο παρκέ όλα δουλεύουν σωστά
22:58 | 24.03.2026
Τάιμ άουτ του Μάρτινεθ 1' για τη λήξη του δεκαλέπτου
22:57 | 24.03.2026
62-67 με τρίποντο του Πίτερς
22:56 | 24.03.2026
62-64 με τρίποντο του Γουόρντ, 15 πόντους ο Αμερικανός
22:56 | 24.03.2026
62-61 με καλάθι του Τζόουνς
22:55 | 24.03.2026
62-59 με τρίποντο του Μουρ
22:53 | 24.03.2026
59-59 με 1/2 βολές του Πουέρτο
22:52 | 24.03.2026
58-59 με τρομερό καλάθι του Γουόρντ
22:51 | 24.03.2026
58-57 με νέες βολές του Νιλικίνα
22:49 | 24.03.2026
56-55 με 2/2 βολές του Νιλικίνα
22:48 | 24.03.2026
56-53 με δυναμικό λέι απ του Κι
22:46 | 24.03.2026
54-53 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:45 | 24.03.2026
12-2 το σερί των Ισπανών στην τρίτη περίοδο
22:45 | 24.03.2026
Κακή η εικόνα του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο, πήρε τάιμ άουτ το Γιώργος Μπαρτζώκας με 5' να απομένουνς
22:43 | 24.03.2026
54-52 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Μπαντιό
22:42 | 24.03.2026
Δύο χαμένες βολές του Μιλουτίνοφ
22:41 | 24.03.2026
52-52 με τρίποντο του Μπαντιό
22:38 | 24.03.2026
49-52 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
22:37 | 24.03.2026
49-51 με 1/2 βολές του Γουόκαπ
22:37 | 24.03.2026
49-50 με καλάθι και φάουλ του Μοντέρο
22:35 | 24.03.2026
46-50 με καλάθι του Πουέρτο
22:34 | 24.03.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:20 | 24.03.2026
Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την καλή του παρουσία στο δεύτερο δεκάλεπτο και εξασφάλισε μία καλή διαφορά για την επανάληψη
22:18 | 24.03.2026
Τάπα του Τζόουνς στη λήξη του ημιχρόνου, μπροστά με 8 πόντους ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο
22:17 | 24.03.2026
42-50 με floater του Γουόρντ
22:15 | 24.03.2026
42-48 με τρίποντο της Βαλένθια
22:14 | 24.03.2026
39-48 ξεφεύγουν οι Πειραιώτες με τρίποντο του Ντόρσεϊ
22:14 | 24.03.2026
39-45 με υπέροχο καλάθι του Βεζένκοφ
22:11 | 24.03.2026
37-43 ξανά ο Βεζένκοφ, τάιμ άουτ 2' πριν το φινάλε του ημιχρόνου
22:08 | 24.03.2026
37-41 με 2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:07 | 24.03.2026
37-39 με καλάθι του Βεζένκοφ, είχε προηγηθεί φάουλ στον Μιλουτίνοφ που δε δόθηκε
22:05 | 24.03.2026
35-37 με 2 βολές του Γουόρντ
22:05 | 24.03.2026
35-35 ισοφάρισε ξανά ο Μοντέρο
22:02 | 24.03.2026
33-35 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Πίτερς
22:01 | 24.03.2026
33-33 με δυναμικό κάρφωμα του Γουόρντ
22:01 | 24.03.2026
33-31 με λέι απ του Μοντέρο
22:00 | 24.03.2026
31-31 ισοφάρισε ο Ολυμπιακός
22:00 | 24.03.2026
31-29 απάντησε ο Πραντίγια
21:59 | 24.03.2026
28-29 με μακρινό τρίποντο του Άλεκ Πίτερς
21:57 | 24.03.2026
28-26 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
21:56 | 24.03.2026
28-25 με τρίποντο του Τόμπσον και καλάθι του Τζόουνς
21:55 | 24.03.2026
6 λάθη η Βαλένθια και 4 ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο
21:54 | 24.03.2026
Το παιχνίδι έχει γρήγορο ρυθμό αλλά μεγάλη νευρικότητα με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει αρκετά λάθη
21:51 | 24.03.2026
25-23 με καλάθι του Σακό ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος του αγώνα
21:51 | 24.03.2026
23-23 με ωραία προσπάθεια του Γουόρντ
21:50 | 24.03.2026
23-21 προβάδισμα για τη Βαλένθια με τρίποντο του Κι
21:49 | 24.03.2026
18-21 με κάρφωμα του Τζόουνς
21:47 | 24.03.2026
18-19 με τρίποντο του Τέιλορ
21:47 | 24.03.2026
15-19 μπήκε ζεστός με τρίποντο ο Φουρνιέ
21:43 | 24.03.2026
13-16 με απίθανο τρίποντο του Βεζένκοφ
21:41 | 24.03.2026
11-13 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
21:40 | 24.03.2026
11-11 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
21:39 | 24.03.2026
11-9 με τρίποντο του Ρίβερς
21:36 | 24.03.2026
Πολλά λάθη από τις δύο ομάδες, παραμένει το 8-9 με 6' να απομένουν
21:35 | 24.03.2026
8-9 με τη βολή του Γουόκαπ
21:35 | 24.03.2026
8-8 καλάθι και φάουλ του Γουόκαπ
21:35 | 24.03.2026
8-6 με τρίποντο της Βαλένθια
21:34 | 24.03.2026
3-6 ρεσιτάλ Βεζένκοφ στην έναρξη του αγώνα
21:34 | 24.03.2026
3-4 με τρίποντο του Πουέρτο
21:33 | 24.03.2026
0-2 με 2/3 βολές του Βεζένκοφ
21:32 | 24.03.2026
Τρεις βολές για τον Ολυμπιακό για φάουλ του Τόμπσον πάνω στο Βεζένκοφ
21:31 | 24.03.2026
Άστοχες οι δύο ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
21:24 | 24.03.2026
Οι πεντάδες των δύο ομάδων
Βαλένθια: Μπαντιό, Τόμσον, Πουέρτο, Πραντίγια, Σακό
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ
21:24 | 24.03.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:22 | 24.03.2026
Στον αγώνα του πρώτου γύρου, η Βαλένθια είχε νικήσει με 99-92 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
21:20 | 24.03.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Ουόκαπ, Ουόρντ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ
21:19 | 24.03.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια
Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμσον, Κόστελο
21:08 | 24.03.2026
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε εκτός δωδεκάδας του Ολυμπιακού, ενώ οι Κόρι Τζόσεφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου έμειναν στην Αθήνα
21:08 | 24.03.2026
Οι Πειραιώτες είναι στην 2η θέση με ρεκόρ 22-11, ενώ οι γηπεδούχοι είναι 5οι με 20-12
21:07 | 24.03.2026
Ο Ολυμπιακός με νίκη θα βρεθεί ένα βήμα μακριά από την εξασφάλιση της πρώτης τετράδας και θα αφήσει τους Ισπανούς τρεις νίκες μακριά από αυτόν στη βαθμολογία
21:07 | 24.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βαλένθια στην Ισπανία για την 33η αγωνιστική της Euroleague