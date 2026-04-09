Βαλένθια – Παναθηναϊκός Live για την 37η αγωνιστική της Euroleague

Ντέρμπι 4άδας για τον Παναθηναϊκό στην προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της σεζόν
Ναν και Χουάντσο
Ναν και Χουάντσο σε αγώνα του Παναθηναϊκού

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός ψάχνει νέο διπλό στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, ώστε να “παλέψει” μέχρι τέλους για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

22:04 | 09.04.2026

Έχουν τέσσερις δεύτερες επιθέσεις στα πρώτα λεπτά οι Ισπανοί

22:03 | 09.04.2026

Πρόβλημα τα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο 10λεπτο

22:02 | 09.04.2026

17-15 με 2/2 βολές του Φαρίντ μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός

22:01 | 09.04.2026
2 λεπτά
για το τέλος του πρώτου 10λέπτου
22:01 | 09.04.2026

17-13 με τον Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:59 | 09.04.2026

17-11 με τον Κι στις βολές για τη Βαλένθια

21:58 | 09.04.2026

15-11 με τρίποντο του Σλούκα στη λήξη του χρόνου

21:56 | 09.04.2026

15-8 με τον Ρίβερς ξανά η Βαλένθια

21:55 | 09.04.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:55 | 09.04.2026

13-8 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια

21:52 | 09.04.2026

11-8 με 2.2 βολές του Οσμάν

21:51 | 09.04.2026

11-6 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια

21:50 | 09.04.2026

8-6 με ωραία ενέργεια του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό

21:50 | 09.04.2026

8-4 μειώνει ο Χουάντσο

21:49 | 09.04.2026

8-2 με εύκολο λέι απ του Μπραντίγια για τη Βαλένθια

21:48 | 09.04.2026

6-2 με τρίποντο του Τόμπσον για τη Βαλένθια

21:47 | 09.04.2026

3-2 με τρίποντο του Μπαντιό

21:47 | 09.04.2026

0-2 με τον Λεσόρ μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό

21:47 | 09.04.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, με τον Μήτογλου να έχει στομαχικές διαταραχές

21:46 | 09.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:44 | 09.04.2026

Ενός λεπτού σιγή για τον προπονητή Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στη Βαλένθια

21:44 | 09.04.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:44 | 09.04.2026
Η πεντάδα της Βαλένθια

Τόμπσον, Μπαντιό, Τέιλορ, Πραντίγια και Σακό 

21:42 | 09.04.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Λεσόρ

21:41 | 09.04.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

21:37 | 09.04.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ντιφαλά, Χορντόβ και Τεπενιέ

21:35 | 09.04.2026

Στο γήπεδο βρίσκεται για τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος και αποθεώθηκε από τον κόσμο

21:35 | 09.04.2026
Ο Γκραντ
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Οι 12άδες των δύο ομάδων για το ντέρμπι της Euroleague
Χωρίς νέα προβλήματα οι δύο ομάδες λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα
21:33 | 09.04.2026

Ο Παναθηηναϊκός έχει εκτός για το ματς τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ για τη Βαλένθια είναι εκτός οι Σέρχιο Ντε Λαρέα και Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι

21:33 | 09.04.2026
Ο Ντόρσεϊ κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: Πήραν τη ματσάρα και «αγκάλιασαν» την πρώτη θέση της Euroleague οι Πειραιώτες
Τεράστια εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη Σόφια, επέστρεψε ο Φάλ για τους ερυθρόλευκους μετά από 10 μήνες
21:31 | 09.04.2026

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ νωρίτερα μάλιστα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να "κλειδώσει" την πρωτιά για τους Πειραιώτες στη φετινή Euroleague

21:31 | 09.04.2026

Οι πράσινοι είναι αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-15, ενώ η Βαλένθια είναι δεύτερη με 23-13

21:30 | 09.04.2026

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει δεύτερη σερί νίκη στην Ισπανία, ώστε να σφραγίσει τη θέση του στην 6άδα και να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

21:29 | 09.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βαλένθια - Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague

21:29 | 09.04.2026
