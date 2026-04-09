Βαλένθια – Παναθηναϊκός Live για την 37η αγωνιστική της Euroleague

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός ψάχνει νέο διπλό στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, ώστε να “παλέψει” μέχρι τέλους για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Έχουν τέσσερις δεύτερες επιθέσεις στα πρώτα λεπτά οι Ισπανοί
Πρόβλημα τα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο 10λεπτο
17-15 με 2/2 βολές του Φαρίντ μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός
17-13 με τον Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός
17-11 με τον Κι στις βολές για τη Βαλένθια
15-11 με τρίποντο του Σλούκα στη λήξη του χρόνου
15-8 με τον Ρίβερς ξανά η Βαλένθια
13-8 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια
11-8 με 2.2 βολές του Οσμάν
11-6 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια
8-6 με ωραία ενέργεια του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό
8-4 μειώνει ο Χουάντσο
8-2 με εύκολο λέι απ του Μπραντίγια για τη Βαλένθια
6-2 με τρίποντο του Τόμπσον για τη Βαλένθια
3-2 με τρίποντο του Μπαντιό
0-2 με τον Λεσόρ μετά από επιθετικό ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, με τον Μήτογλου να έχει στομαχικές διαταραχές
Ενός λεπτού σιγή για τον προπονητή Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στη Βαλένθια
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Τόμπσον, Μπαντιό, Τέιλορ, Πραντίγια και Σακό
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Λεσόρ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ντιφαλά, Χορντόβ και Τεπενιέ
Στο γήπεδο βρίσκεται για τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος και αποθεώθηκε από τον κόσμο
Ο Παναθηηναϊκός έχει εκτός για το ματς τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ για τη Βαλένθια είναι εκτός οι Σέρχιο Ντε Λαρέα και Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι
Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ νωρίτερα μάλιστα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να "κλειδώσει" την πρωτιά για τους Πειραιώτες στη φετινή Euroleague
Οι πράσινοι είναι αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-15, ενώ η Βαλένθια είναι δεύτερη με 23-13
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει δεύτερη σερί νίκη στην Ισπανία, ώστε να σφραγίσει τη θέση του στην 6άδα και να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ
