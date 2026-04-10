Βαλένθια – Παναθηναϊκός ανάλυση: Ο «τρελός» ρυθμός των Ισπανών και o «Γολγοθάς» της ομάδας του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε “βαριά” ήττα με 102-84 στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να έχει μπροστά του δύσκολο “δρόμο” προς το Final 4 της Αθήνας.

Με την ήττα από τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός έχασε οριστικά το πλεονέκτημα έδρας και πλέον θα χρειαστεί νίκη την τελευταία αγωνιστική και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει την 6η θέση και να αποφύγει τα πλέι ιν της Euroleague.

Οι “πράσινοι” έδειξαν και κόντρα στη Βαλένθια ότι χρειάζονται πολύ προσπάθεια και μεγάλη βελτίωση σε μικρό χρονικό διάστημα, για να διεκδικήσουν την πρόκριση στο Final 4 και το 8ο τρόπαιο της ιστορίας τους.

Η φοβερή Βαλένθια καλύτερη του «πλούσιου» Παναθηναϊκού

Το παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης για τον Παναθηναϊκό, αφού οι δύο ομάδες δεν βρίσκονται καν στο ίδιο επίπεδο τη φετινή σεζόν.

Οι “πλούσια” ομάδα του Αταμάν, με τους μεγάλους αστέρες, δεν έπαιξε σε κανένα σημείο της σεζόν, το εξαιρετικό μπάσκετ που παρουσίασε η φετινή Βαλένθια, στην επιστροφή της στη Euroleague, με τους Ισπανούς να είναι εμφανώς ανώτεροι από τους “πράσινους” και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια μέσα στη σεζόν.

Στο δεύτερο στη Roig Arena μάλιστα δεν “απειλήθηκαν” ούτε στιγμή από τον Παναθηναϊκό, αφού επέβαλλαν το φοβερό ρυθμό τους και με γρήγορες επιθέσεις και πολλά επιθετικά ριμπάουντ, έφθασαν σε μία νίκη που φέρνει τις δύο ομάδες και στη… σωστή διαφορά στην κατάταξη.

Χρειάζεται υπερβάσεις η ομάδα του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ως κορυφαίο στόχο την 6η θέση της κατάταξης, ώστε να αποφύγει τα πλέι ιν, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανέβει έναν… Γολγοθά για να φθάσει μέχρι το Final 4 και να κατακτήσει τη Euroleague.

Οι “πράσινοι” θα θεωρήσουν αποτυχία κάθε άλλο αποτέλεσμα και έτσι, η απόλυτη υπέρβαση είναι ο μόνος τρόπος για να τους οδηγήσει στην επιτυχία. Η ομάδα του Αταμάν καλείται να βελτιωθεί στον απόλυτο βαθμό και να βρει τις… βάσεις της λίγο πριν το φινάλε της σεζόν, ενσωματώνοντας ουσιαστικά δύο παίκτες, τους Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ.

Μόνο το ταλέντο της ομάδας του Παναθηναϊκού είναι αυτό που διατηρεί ουσιαστικά την ελπίδα, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και η ομάδα να περάσει από τα πλέι ιν, τα πλέι οφ με μειονέκτημα έδρας, αλλά και τις “μάχες” ενός Final 4 στην Αθήνα, για να καταφέρει να γίνει… 8στερος.