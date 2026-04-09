Η βαθμολογία της Euroleague με τον Ολυμπιακό στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να ξεχνάει την τετράδα

Ο Ολυμπιακός «αγκάλιασε» την πρώτη θέση της Euroleague με τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Παναθηναϊκός, που ηττήθηκε από τη Βαλένθια θα πρέπει πλέον να στοχεύσει στην εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη εξάδα της διοργάνωσης, περιμένοντας και μία ήττα της Ζαλγκίρις στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια της με Παρτιζάν και Παρί.

Η ομάδα του Αταμάν δεν κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό στη Βαλένθια και επέτρεψε στους γηπεδούχους να κάνουν το παιχνίδι τους, με αποτέλεσμα μία βαριά ήττα που «έσβησε» όλα τα όνειρα της τετράδας. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ σε τρομερό βράδυ κέρδισε τη Χάποελ και με νίκη και την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Αρμάνι θα είναι πρώτος για τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Euroleague.

Για να μπει στην εξάδα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κερδίσει την Εφές στο T– Center (17/04/ 21:15), η Ζάλγκιρις να χάσει ένα ματς (Παρτίζαν εκτός, Παρί εντός) και οι Ερυθρός Αστέρας και Μονακό το 2/2, γιατί σε αυτή την περίπτωση, σε τετραπλή Ερυθρού, Παναθηναϊκού, Ζάλγκιρις, Μονακό, οι Σέρβοι θα είναι έκτοι και οι πράσινοι έβδομοι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Φενερμπαχτσέ και ανέβηκε στην τρίτη θέση της διοργάνωσης. Η Παρί διέλυσε εντός έδρας τη Μακάμπι και ουσιαστικά φτερούγισε τις ελπίδες της ομάδας του Κάτας για μία θέση στα play in. Η Μπάγερν Μονάχου έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής

09/04

Xάποελ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι – Μπάγερν 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι 113-80

10/04

Μονακό – Μπαρτσελόνα (20:30)

Ντουμπάι – Εφές (21:00)

Βίρτους – Μπασκόνια (21:30)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Ολυμπιακός 25-12

2. Βαλένθια 24-13

3. Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4. Φενερμπαχτσέ 23-14

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14

6. Ζαλγκίρις 21-15

7. Παναθηναϊκός 21-16

8. Μονακό 20-16

9.Ερυθρός Αστέρας 20-16

10. Μπαρτσελόνα 20-16

11. Ντουμπάι 19 -17

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17

13. Μπάγερν Μονάχου 17-20

14. Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15. Παρτίζαν 15-21

16. Παρί 14-22

17. Βίρτους Μπολόνια 13-23

18. Μπασκόνια 12-24

19. Αναντολού Εφές 11-25

20. Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45

17/4

Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30