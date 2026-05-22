Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105 τελικό: Οι Μαδριλένοι κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four της Euroleague

Παρακολουθήσατε live τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center ανάμεσα στη Βαλένθια – Ολυμπιακός.
90-105 με 3/3 βολές του Χεζόνια
90-102 από τον Ντεκ
88-100 με 1/2 βολές του Μαλεντόν
88-99 από τον Μπαντιό
86-99 με 2/2 βολές του Λάιλς
86-97 από τον Λάιλς
86-95 από τον Πραντίγια
83-95 από τον Φελίζ
83-93 από τον Μοντέρο
81-93 από τον Ντεκ
81-91 με 1/2 βολές του Πραντίγια
80-91 με τρίποντο του Φελίζ
80-88 με νέο κάρφωμα του Ρίβερς
78-88 με κάρφωμα του Ρίβερς
76-88 με 2/2 βολές του Ντεκ
76-86 με τρίποντο του Ρίβερς
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεμείνει τελείως από ψηλούς
Αποχώρησε υποβασταζόμενος
73-86 με τρίποντο του Κοστέλο
70-86 από τον Φελίζ
70-84 με 2/2 βολές του Μαλεντόν
70-82 με 2/2 βολές του Φελίζ
70-80 με τρίποντο του Μαλεντόν
70-77 από τον Πραντίγια
68-77 από τον Μαλεντόν
68-75 με καλάθι και φάουλ του Ντεκ, χάνει τη βολή ο Αργεντινός
68-73 από τον Μοντέρο
66-73 με τρίποντο του Χεζόνια
66-70 από τον Πραντίγια
64-70 από τον Τόμπσον
61-70 με 2/2 βολές του Χεζόνια
61-68 από τον Μπαντιό
59-68 από τον Οκέκε
59-66 από τον Χεζόνια
59-64 με τρίποντο του Τέιλορ
56-64 από τον Χεζόνια
56-62 με τρίποντο του Μοντέρο
53-62 βάζει και τη βολή ο Κροάτης φόργουορντ
53-61 με καλάθι και φάουλ του Χεζόνια
53-59 από τον Σακό
51-59 με 2/2 βολές του Μοντέρο
49-59 από τον Κι
47-59 από τον Χεζόνια
47-57 από τον Ρίβερς
45-57 με τρίποντο του Καμπάτσο
45-54 από τον Μπαντιό
43-54 με τρίποντο του Λάιλς
43-51 με 2/2 βολές του Ρίβερς
41-51 με κάρφωμα του Ρίβερς
39-51 με κάρφωμα του Λάιλς
39-49 από τον Μπαντιό
37-49 με 2/2 βολές του Καμπάτσο
37-47 με κάρφωμα του Κι
35-47 με τρίποντο του Καμπάτσο
35-44 με τρίποντο του Οκέκε
35-41 από τον Γκαρούμπα
Τρελός ρυθμός στο παιχνίδι, με τις επιθέσεις των δύο ομάδων να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο
35-39 με νέο τρίποντο από τον Φελίζ
35-36 με τρίποντο του Φελίζ
35-33 με βολή του Μοντέρο
34-33 με τρίποντο του Μοντέρο
31-33 από τον Ντεκ
31-31 απαντάει με τρίποντο ο Πραντίγια
28-31 από τον Λαίλς
28-29 με τρίποντο του Λάιλς από τη γωνία
28-26 και πάλι από τον Κι
26-26 με τρίποντο του Λάιλς
26-23 από τον Κι
24-23 με 2/2 βολές του Μαλεντόν
24-21 απαντάει αμέσως ο Κι
22-21 από τον Μαλεντόν
22-19 με τρίποντο του Ντε Λαρέα
19-19 με 2/2 βολές του Ντεκ
19-17 από τον Σακό
17-17 απαντάει ο Ντεκ
17-15 από τον Τέιλορ
15-15 ισοφαρίζει ο Γκραντ
15-13 από τον Τείλορ
13-13 ισοφαρίζει με τρίποντο ο Κι
10-13 με κάρφωμα του Σακό
8-13 μειώνει ο Ρίβερς
6-13 με τρίποντο του Χεζόνια
6-10 από τον Τέιλορ
4-10 από τον Αμπάλδε
4-8 από τον Τέιλορ
Στο μεταξύ ο Μπαντιό χρεώθηκε με δύο γρήγορα φάουλ και πήγε στον πάγκο
2-8 από τον Χεζόνια
2-6 με δύο σερί τρίποντα από Αμπάλδε και Χεζόνια
2-0 από τον Πραντίγια
Βαλένθια: Μοντέρο, Μπάντιο, Τέιλορ, Πραντίγια, Ρίβερς
Ρεάλ: Καμπάσο, Αμπάλδε, Οκέκε, Χεζόνια, Γκαρούμπα
Αμπάλντε, Οκέκε, Χεζόνια, Γιουλ, Καμπάτσο, Ντεκ, Γκαρούμπα, Φελίθ, Αλμάνσα, Μαλεντόν, Λάιλς, Πρόσιντα
Μπαντιό, Τέιλορ, Μοντέρο, Ρίβερς, Κι, Σακό, Κοστέλο, Ντε Λαρέα, Τόμσον, Πραντίγια, Νόγκες, Μουρ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης