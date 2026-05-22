Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105 τελικό: Οι Μαδριλένοι κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four της Euroleague

Χεζόνια και Φελίζ οδήγησαν τη Ρεάλ στον τελικό
Final Four Euroleague
2ος ημιτελικός
73 - 86
3ο δεκάλεπτο
Παρακολουθήσατε live τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center ανάμεσα στη ΒαλένθιαΟλυμπιακός.

22:58 | 22.05.2026

90-105 με 3/3 βολές του Χεζόνια

22:57 | 22.05.2026

90-102 από τον Ντεκ

22:56 | 22.05.2026

88-100 με 1/2 βολές του Μαλεντόν

22:56 | 22.05.2026

88-99 από τον Μπαντιό

22:54 | 22.05.2026

86-99 με 2/2 βολές του Λάιλς

22:54 | 22.05.2026

86-97 από τον Λάιλς

22:54 | 22.05.2026

86-95 από τον Πραντίγια

22:52 | 22.05.2026

83-95 από τον Φελίζ

22:51 | 22.05.2026

83-93 από τον Μοντέρο

22:50 | 22.05.2026
2:20 για το φινάλε
22:50 | 22.05.2026

81-93 από τον Ντεκ

22:47 | 22.05.2026

81-91 με 1/2 βολές του Πραντίγια

22:46 | 22.05.2026
Διψήφια διαφορά για τους Μαδριλένους, 4 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα
22:42 | 22.05.2026

80-91 με τρίποντο του Φελίζ

22:41 | 22.05.2026
6 λεπτά ακόμα, για να δούμε μήπως η Βαλένθια δεν έχει πει την τελευταία της λέξη
22:41 | 22.05.2026

80-88 με νέο κάρφωμα του Ρίβερς

22:39 | 22.05.2026

78-88 με κάρφωμα του Ρίβερς

22:36 | 22.05.2026

76-88 με 2/2 βολές του Ντεκ

22:36 | 22.05.2026

76-86 με τρίποντο του Ρίβερς

22:36 | 22.05.2026

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεμείνει τελείως από ψηλούς

22:30 | 22.05.2026
Ο Γκαρούμπα φαίνεται να έχει χτυπήσει στο πόδι!

Αποχώρησε υποβασταζόμενος

22:30 | 22.05.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:28 | 22.05.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Ρεάλ 73-86
22:28 | 22.05.2026

73-86 με τρίποντο του Κοστέλο

22:26 | 22.05.2026

70-86 από τον Φελίζ

22:25 | 22.05.2026

70-84 με 2/2 βολές του Μαλεντόν

22:23 | 22.05.2026

70-82 με 2/2 βολές του Φελίζ

22:22 | 22.05.2026

70-80 με τρίποντο του Μαλεντόν

22:21 | 22.05.2026

70-77 από τον Πραντίγια

22:21 | 22.05.2026

68-77 από τον Μαλεντόν

22:20 | 22.05.2026

68-75 με καλάθι και φάουλ του Ντεκ, χάνει τη βολή ο Αργεντινός

22:17 | 22.05.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου
22:17 | 22.05.2026

68-73 από τον Μοντέρο

22:16 | 22.05.2026

66-73 με τρίποντο του Χεζόνια

22:11 | 22.05.2026

66-70 από τον Πραντίγια

22:11 | 22.05.2026

64-70 από τον Τόμπσον

22:10 | 22.05.2026

61-70 με 2/2 βολές του Χεζόνια

22:08 | 22.05.2026

61-68 από τον Μπαντιό

22:06 | 22.05.2026

59-68 από τον Οκέκε

22:06 | 22.05.2026

59-66 από τον Χεζόνια

22:06 | 22.05.2026

59-64 με τρίποντο του Τέιλορ

22:05 | 22.05.2026

56-64 από τον Χεζόνια

21:52 | 22.05.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
21:50 | 22.05.2026
Ολοκληρώθηκε ένα τρομερό πρώτο μέρος στον δεύτερο ημιτελικό. Το πιο παραγωγικό στην ιστορία των ημιτελικών
21:46 | 22.05.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Βαλένθια - Ρεάλ 56-62
21:45 | 22.05.2026

56-62 με τρίποντο του Μοντέρο

21:44 | 22.05.2026

53-62 βάζει και τη βολή ο Κροάτης φόργουορντ

21:44 | 22.05.2026

53-61 με καλάθι και φάουλ του Χεζόνια

21:43 | 22.05.2026

53-59 από τον Σακό

21:42 | 22.05.2026
Διαφήμιση του μπάσκετ ο δεύτερος ημιτελικός
21:41 | 22.05.2026

51-59 με 2/2 βολές του Μοντέρο

21:41 | 22.05.2026

49-59 από τον Κι

21:40 | 22.05.2026

47-59 από τον Χεζόνια

21:40 | 22.05.2026

47-57 από τον Ρίβερς

21:40 | 22.05.2026

45-57 με τρίποντο του Καμπάτσο

21:40 | 22.05.2026

45-54 από τον Μπαντιό

21:40 | 22.05.2026

43-54 με τρίποντο του Λάιλς

21:38 | 22.05.2026

43-51 με 2/2 βολές του Ρίβερς

21:37 | 22.05.2026
3:20 για το φινάλε του ημίχρονου
21:36 | 22.05.2026

41-51 με κάρφωμα του Ρίβερς

21:36 | 22.05.2026

39-51 με κάρφωμα του Λάιλς

21:36 | 22.05.2026

39-49 από τον Μπαντιό

21:34 | 22.05.2026

37-49 με 2/2 βολές του Καμπάτσο

21:34 | 22.05.2026

37-47 με κάρφωμα του Κι

21:32 | 22.05.2026

35-47 με τρίποντο του Καμπάτσο

21:32 | 22.05.2026
Ξεφεύγει με 9 πόντους η Ρεάλ
21:31 | 22.05.2026

35-44 με τρίποντο του Οκέκε

21:30 | 22.05.2026

35-41 από τον Γκαρούμπα

21:25 | 22.05.2026
Έξι λεπτά μένουν για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου

Τρελός ρυθμός στο παιχνίδι, με τις επιθέσεις των δύο ομάδων να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο

21:25 | 22.05.2026

35-39 με νέο τρίποντο από τον Φελίζ

21:25 | 22.05.2026

35-36 με τρίποντο του Φελίζ

21:24 | 22.05.2026

35-33 με βολή του Μοντέρο

21:24 | 22.05.2026

34-33 με τρίποντο του Μοντέρο

21:23 | 22.05.2026

31-33 από τον Ντεκ

21:23 | 22.05.2026

31-31 απαντάει με τρίποντο ο Πραντίγια

21:22 | 22.05.2026

28-31 από τον Λαίλς

21:22 | 22.05.2026

28-29 με τρίποντο του Λάιλς από τη γωνία

21:19 | 22.05.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
21:19 | 22.05.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Ρεάλ 28-26
21:18 | 22.05.2026

28-26 και πάλι από τον Κι

21:18 | 22.05.2026

26-26 με τρίποντο του Λάιλς

21:18 | 22.05.2026

26-23 από τον Κι

21:16 | 22.05.2026

24-23 με 2/2 βολές του Μαλεντόν

21:16 | 22.05.2026

24-21 απαντάει αμέσως ο Κι

21:15 | 22.05.2026

22-21 από τον Μαλεντόν

21:15 | 22.05.2026

22-19 με τρίποντο του Ντε Λαρέα

21:14 | 22.05.2026

19-19 με 2/2 βολές του Ντεκ

21:13 | 22.05.2026

19-17 από τον Σακό

21:13 | 22.05.2026

17-17 απαντάει ο Ντεκ

21:12 | 22.05.2026

17-15 από τον Τέιλορ

21:11 | 22.05.2026

15-15 ισοφαρίζει ο Γκραντ

21:11 | 22.05.2026

15-13 από τον Τείλορ

21:11 | 22.05.2026

13-13 ισοφαρίζει με τρίποντο ο Κι

21:10 | 22.05.2026
4:30 ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου
21:07 | 22.05.2026

10-13 με κάρφωμα του Σακό

21:06 | 22.05.2026

8-13 μειώνει ο Ρίβερς

21:06 | 22.05.2026

6-13 με τρίποντο του Χεζόνια

21:06 | 22.05.2026

6-10 από τον Τέιλορ

21:06 | 22.05.2026

4-10 από τον Αμπάλδε

21:05 | 22.05.2026

4-8 από τον Τέιλορ

21:05 | 22.05.2026

Στο μεταξύ ο Μπαντιό χρεώθηκε με δύο γρήγορα φάουλ και πήγε στον πάγκο

21:04 | 22.05.2026

2-8 από τον Χεζόνια

21:04 | 22.05.2026

2-6 με δύο σερί τρίποντα από Αμπάλδε και Χεζόνια

21:04 | 22.05.2026

2-0 από τον Πραντίγια

21:03 | 22.05.2026
Λιγοστοί οι φίλοι της Ρεάλ
21:01 | 22.05.2026
Ο κόσμος της Βαλένθια δίνει βροντερό παρών στο ΟΑΚΑ
20:59 | 22.05.2026
Τζάμπολ στον δεύτερο ημιτελικό
20:58 | 22.05.2026
Οι αρχικές πενταδες

Βαλένθια: Μοντέρο, Μπάντιο, Τέιλορ, Πραντίγια, Ρίβερς

Ρεάλ: Καμπάσο, Αμπάλδε, Οκέκε, Χεζόνια, Γκαρούμπα

 

20:58 | 22.05.2026
Η δωδεκάδα της Ρεάλ

Αμπάλντε, Οκέκε, Χεζόνια, Γιουλ, Καμπάτσο, Ντεκ, Γκαρούμπα, Φελίθ, Αλμάνσα, Μαλεντόν, Λάιλς, Πρόσιντα

20:55 | 22.05.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια

Μπαντιό, Τέιλορ, Μοντέρο, Ρίβερς, Κι, Σακό, Κοστέλο, Ντε Λαρέα, Τόμσον, Πραντίγια, Νόγκες, Μουρ
 

20:54 | 22.05.2026
Νωρίτερα ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Φενέρμπαχτσε
Ο Ντόρσεϊ
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Έτοιμος για 4ο τρόπαιο, πέρασε με θρίαμβο στον τελικό του Final Four της Euroleague
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Κυριακής
20:54 | 22.05.2026
Ο νικητής του ισπανικού εμφυλίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή στον τελικό
20:53 | 22.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης

