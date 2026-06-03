Βασίλης Σπανούλης: Το επικό βίντεο του Άρη Betsson με τον Kill Bill σε ρόλο βασιλιά Αρθούρου

Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε τη “βόμβα” της πρόσληψης του Βασίλη Σπανούλη, φτιάχνοντας ένα τρομερό βίντεο.

Η εποχή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη Betsson ξεκίνησε, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Kill Bill για τα επόμενα τρία χρόνια.

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Η ανακοίνωση, μάλιστα, συνοδεύτηκε από ένα επικό βίντεο στα social media της ομάδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ARIS B.C. (@aris.basketball.club)

Σε αυτό, βλέπουμε ένα αγοράκι με τη φανέλα του Άρη με το νούμερο 6 στην πλάτη, λόγω Νίκου Γκάλη, το οποίο ανοίγει τις πύλες του “Αλεξάνδρειου”, στο ουρανό του οποίου υπάρχει μία τεράστια καρδιά.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σπανούλης, σε ρόλο βασιλιά Αρθούρου, σηκώνει το σπαθί και στέλνει το μήνυμα για τη νέα εποχή.