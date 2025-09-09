Βασίλης Σπανούλης vs Εργκίν Αταμάν για μια θέση στον τελικό του Eurobasket: Η έκτη τους συνάντηση θα κρίνει μετάλλιο

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών βρίσκεται στους τέσσερις του Ευρωμπάσκετ! Η νίκη επί της Λιθουανίας με 87-76 στη Ρίγα οδήγησε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στους ημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα έχει έτσι “χρυσή” ευκαιρία να μπει στη ζώνη των μεταλλίων, μετά την 3η θέση που κατέκτησε το 2009. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει τον Εργκίν Αταμάν και την εθνική ομάδα της Τουρκίας, που νωρίτερα ξεπέρασε το εμπόδιο της Πολωνίας.

Ο Τούρκος κόουτς θα βρεθεί αντιμέτωπος με πέντε παίκτες του από τον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Εργκίν Αταμάν θα τεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωποι σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Οι δύο προπονητές έχουν κοντραριστεί συνολικά πέντε φορές στο παρελθόν, από τότε που ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού, με τον Βασίλη Σπανούλη να κοντράρεται μαζί του, από τον πάγκο του Περιστερίου και της Μονακό.

Ο Τούρκος τεχνικός έχει την υπεροχή απέναντι στον Λαρισαίο προπονητή με 4-1. Η μοναδική νίκη του Βασίλη Σπανούλη απέναντι στον Εργκίν Αταμάν ήταν στην παρθενική παρουσία του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο της Μονακό για το ματς της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όπου ξεκίνησε με το… δεξί.

Τα παιχνίδια που έχουν τεθεί αντιμέτωποι

14/10/2023 (1ος γύρος GBL): Περιστέρι – Παναθηναϊκός 64-66

07/01/2024 (2ος γύρος GBL): Παναθηναϊκός – Περιστέρι 90-75

19/04/24 (GBL, Top-6): Παναθηναϊκός – Περιστέρι 93-88

29/11/2024 (EuroLeague): Παναθηναϊκος – Μονακό 88-91

03/04/2025 (EuroLeague): Μονακό – Παναθηναϊκός 76-88