Βαθμολογία Euroleague: Εκτός 8άδας ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε σε ένα ματς “θρίλερ” για την 28η αγωνιστική της Euroleague και με τη δεύτερη διαδοχική του ήττα στη διοργάνωση, βρέθηκε ξανά εκτός πρώτης 8άδας στην κατάταξη.

Παρά την επιστροφή του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρεθεί ξανά στο “δρόμο” των επιτυχιών, αφού η πρωτοπόρος της Euroleague, Φενέρμπαχτσε, “απέδρασε” από το Telekom Center Athens, χάρη σε ένα τυχερό buzzer beater του Γουέιντ Μπάλντγουιν.

Οι “πράσινοι” υποχώρησαν έτσι στην 9η θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 12 νίκες και 16 ήττες, την ώρα που η τουρκική ομάδα και πρωταθλήτρια Ευρώπη, ανέβηκε στο 20-7 και παρέμεινε σε απόσταση δύο νικών από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα στην 28η αγωνιστική

Πέμπτη 12/2

Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85

Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67

Παρασκευή 13/2

Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Μονακό-Μπασκόνια 102-92

Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85

Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96

Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Η κατάταξη της Euroleague