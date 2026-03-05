Βαθμολογία Euroleague: Μόνη στη δεύτερη θέση η ασταμάτητη Βαλένθια, στα όρια της 8άδας μετά από νέα ήττα η Μπαρτσελόνα

Φοβερά παιχνίδια στην πρώτη ημέρα της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με την Βαλένθια να “λυγίζει” με 91-87 τη Ζαλγκίρις, την Μπαρτσελόνα να χάνει με 87-84 στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο και τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει δύσκολα τη νίκη με 92-84 επί της Βίρτους Μπολόνια.

Η ασταμάτητη Βαλένθια, πανηγύρισε την 4η σερί νίκη της στη Euroleague και εδραιώνεται στη 2η θέση της κατάταξης, αφού η αντεπίθεση της Ζαλγκίρις στο φινάλε του αγώνα, δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει τις “νυχτερίδες”. Με πρώτο σκόρερ τον Μουρ με 16 πόντους, η Βαλένθια έριξε στο καναβάτσο και τους Λιθουανούς του τρομερού Ράιτ (20 πόντους, 9 ριμπάουντ) πηγαίνοντας ολοταχώς για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή αντεπίθεση έκανε η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, αφού από το -27 μείωσε τη διαφορά ακόμη και στο καλάθι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, αλλά δεν πρόλαβε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, με αποτέλεσμα την τρίτη σερί ήττα της στη Euroleague.

Οι Καταλανοί υποχώρησαν έτσι κι άλλο στην κατάταξη και βρίσκονται πλέον στα όρια της 8άδας, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία να την “πιάσει” στο 17-13 με νίκη επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Τα αποτελέσματα στην 30η αγωνιστική

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70

Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84

Μακάμπι Τελ Αβίβ- Χάποελ Τελ Αβίβ Αναβολή

Παρτίζαν – Dubai BC Αναβολή

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

19:30 Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21:30 Μπασκόνια – Παρί

Η κατάταξη στη Euroleague