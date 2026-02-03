Βαθμολογία Euroleague: Ο 2ος Ολυμπιακός, ο 6ος Παναθηναϊκός και ο χαμός στις θέσεις για τα πλέι οφ

Η 26η αγωνιστική της Euroleague σχεδόν ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει μία τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα από την Ντουμπάι.

Η τρίτη σερί ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ, η νέα ήττα των Βαλένθια και Μπαρτσελόνα αλλά και η κατρακύλα της Μονακό ωφέλησαν τις ελληνικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό, παρά την ήττα του από την Ντουμπάι, να φιγουράρει στη 2η θέση και τον Παναθηναϊκό να “λυγίζει” τη Ρεάλ Μαδρίτης να ανεβαίνει στην 6η θέση, έχοντας, όμως, το ίδιο ρεκόρ με τις ομάδες που βρίσκονται στην 4η θέση.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της Euroleague

Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98 (παράταση)

Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 104-87

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 87-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 95-93

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81

Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 78-82

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague

* Φενέρμπαχτσε 18-7 * Ολυμπιακός 16-9 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-10 Βαλένθια 16-10 Παναθηναϊκός 16-10 Ερυθρός Αστέρας 16-10 Μπαρτσελόνα 16-10 Ζάλγκιρις Κάουνας 15-11 Μονακό 15-11 Αρμάνι Μιλάνο 13-13 Βίρτους Μπολόνια 12-13 Ντουμπάι 12-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15 Μπάγερν Μονάχου 11-15 Μπασκόνια 9-17 *Παρί 8-16 Παρτίζαν 8-18 Αναντολού Εφές 7-19 Βιλερμπάν 6-19

Εκκρεμούν: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3), Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 5/2 στις 18:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 5/2 στις 21:00

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 5/2 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 5/2 στις 21:30

Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30