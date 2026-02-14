Βαθμολογία Super League: Έχασε έδαφος ο Ολυμπιακός στη «μάχη» για την κορυφή – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Ολυμπιακός έχασε δύο βαθμούς στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό, μένοντας στην ισοπαλία με 0-0 στην 21η αγωνιστική της Super League, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να απομακρυνθεί από την κορυφή της βαθμολογίας.

Με τον ένα βαθμό κόντρα στο Λεβαδειακό, ο Ολυμπιακός παρέμεινε πίσω από την ΑΕΚ στην πρώτη θέση, ενώ και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να τον προσπεράσει το επόμενο διάστημα, αφού είναι στο -2, έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βοιωτοί από την άλλη πλευρά, έχασαν από την πλευρά τους έδαφος στη “μάχη” με τον Παναθηναϊκό για την 4η θέση της Super League, ενώ “μοιρασιά” είχαμε στο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο, που βρίσκονται πίσω τους στη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της Super League

1. AEK 48

2.Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 45

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 32

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 24

9. Παναιτωλικός 21

10. Ατρόμητος 20

11. Κηφισιά 19

12. ΑΕΛ Novibet 19

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ