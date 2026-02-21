Βαθμολογία Super League: O Ολυμπιακός και πάλι στην πρώτη θέση, αυξάνεται το άγχος για Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός σκόραρε μετά από δυο αγωνιστικές και επέστρεψε στις νίκες στη Super League. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0 μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης” και επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Πιρόλα άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό με κεφαλιά στο 37′, ενώ ο Γιαζίτζι “κλείδωσε” το “τρίποντο” στο 89′. Με ματς περισσότερο από την ΑΕΚ, οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League (50 βαθμοί και στο +1 από την Ένωση που υποδέχεται τον Λεβαδειακό) και πλέον μπορούν να συγκεντρωθούν στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, για τα playoffs του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο άλλο ματς του Σαββάτου (21.02.2026) ο Ατρόμητος έφυγε με τη νίκη από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης, έφτασε τους 24 βαθμούς και ξέφυγε αρκετά από τις τελευταίες θέσεις. Απ’ την άλλη, το… φάντασμα του υποβιβασμού παρέμεινε ζωντανό για τους Αρκάδες, που παρέμειναν προτελευταίοι με 16 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (CS1HD)

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος (NS PRIME)

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (CS2HD)

19:00 Άρης – Κηφισιά (NS PRIME)

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός (CS1HD)

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 50

2. AEK 49 (21 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 46 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39 (21 αγ.)

————————————-

5. Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)

6. Άρης 27 (21 αγ.)

7. Βόλος 26 (21 αγ.)

8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)

————————————–

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 20 (21 αγ.)

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 9 (21 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Η επόμενη (23η) αγωνιστική

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

Βόλος – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Άρης