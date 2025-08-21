Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει από την Τσεχία

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κατάφεραν να φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα, με τους «πράσινους» να παίρνουν τους περισσότερους μετά και την νίκη-ανατροπή κόντρα στην Σάμσουνσπορ. Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να προσθέσει κάτι αυτή τη φορά στη βαθμολογία της UEFA, μετά την ήττα του (1-0) στην έδρα της Ριέκα.

O Παναθηναϊκός επικράτησε της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ (2-1) προσθέτοντας 200 βαθμούς στο “σακούλι” για την Ελλάδα, στη βαθμολογία της UEFA, ενώ η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ (1-1) “χαρίζοντας” 100 βαθμούς.

Η Ελλάδα έφτασε έτσι τους 35.813 βαθμούς και μείωσε την απόστασή της από τους Τσέχους (39.100) στη βαθμολογία της UEFA. Για την 10η Τσεχία, τόσο η Σίγκμα Όλομουτς, όσο και η Μπάνικ Οστράβα ηττήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (21.08.2025), ενώ μόνη εκπρόσωπος της χώρας που έφερε νίκη, ήταν η Σπάρτα Πράγας.

Στο φινάλε των πρώτων αγώνων των Play Off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε μειώσει περισσότερο την διαφορά της από την Τσεχία, που προπορεύεται.

Την ίδια στιγμή, η 12η Νορβηγία μάζεψε 400 βαθμούς και η 13η Πολωνία πήρε 700, με αποτέλεσμα η απόσταση από την Ελλάδα να πέσει κάτω από τους 2.000.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία43.500 ( 5/5)

10. Τσεχία 40.300 ( 5/5)

11. Ελλάδα 37.012 (4/5)

12. Νορβηγία 35.287 (4/5)

13. Πολωνία 35.075 ( 4/4)

14. Δανία 33.231 ( 3/4)

15. Αυστρία 31.450 (4/5)