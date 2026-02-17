Βεζένκοφ για Χέιζ-Ντέιβις: «Καλώς ήρθε»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 81-67 και ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και στις δηλώσεις του σχολίασε την μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό.

Ο Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ένωσης αναφέρθηκε και στον ημιτελικό κόντρα στο Μαρούσι (19/02/26, 17:00) δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Για τον ημιτελικό: «Πολύς κόσμος θα περίμενε τον Άρη για την πορεία που έχει κάνει αλλά το Μαρούσι έχει καλούς παίκτες, το αδικεί η θέση που βρίσκεται στην βαθμολογία. Έχει έναν έμπειρο προπονητή και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι ώστε να συνεχίσουμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας και να είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα».

Για τον Χέις-Ντέιβις: «Καλώς ήρθε»