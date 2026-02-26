Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Ο Σιώπης εκτός αποστολής με σφίξιμο στο δικέφαλο

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Πλζεν χωρίς κανέναν αμυντικό μέσο στην αποστολή του, καθώς ο Μανώλης Σιώπης ένιωσε ένα σφίξιμο στο δικέφαλο και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Σιώπης έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενός σφιξίματος στο δικέφαλο και ο Μπενίτεθ έβαλε τον Σάντσες στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός μάχης για το «τριφύλλι» είναι και οι Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια και Κώτσιρας. Ενώ τραυματίες είναι και οι Σισοκό και Ντέσερς, που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τετέι.