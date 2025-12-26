Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97 τελικό: Μεγάλη νίκη με άγχος για τους Πειραιώτες

Η Βίρτους έχει 8 νίκες στη διοργάνωση με τις περισσότερες από αυτές να είναι στην Μπολόνια, μιας και οι οπαδοί τους δημιουργούν καλή και δύσκολη για τους αντιπάλους ατμόσφαιρα. Στην Ιταλία μετρούν μόλις μία ήττα σε επτά αναμετρήσεις της Euroleague