Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97 τελικό: Μεγάλη νίκη με άγχος για τους Πειραιώτες

Euroleague
18η αγωνιστική
94
-
97
Τελικό σκορ
Η
Βίρτους Μπολόνια βρέθηκε κοντά στην ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως τελικά οι Πειραιώτες κατάφεραν να επικρατήσουν με 97-94 στην Ιταλία και να πάρουν μία σπουδαία νίκη. Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Μπαρτζώκα, ενώ καταλυτικός ήταν ο Μιλουτίνοφ.
23:44 | 26.12.2025
23:40 | 26.12.2025
Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 94-97 στην Μπολόνια υπέρ του Ολυμπιακού, που έφτασε τις 10 νίκες στη διοργάνωση
23:38 | 26.12.2025
Νίκη για τον Ολυμπιακό μετά από άστοχο τρίποντο της Βίρτους στην τελευταία επίθεση
23:37 | 26.12.2025
94-97 με 2/2 βολες του Πίτερς, τάιμ άουτ
23:36 | 26.12.2025
Φάουλ στον Πίτερς με 3" να απομένουν, στις βολές ο Αμερικανός
23:35 | 26.12.2025
Από το επόμενο φάουλ της Βίρτους θα πάνε στις βολές οι Πειραώτες που κέρδισαν 2 πολύτιμα δευτερόλεπτα
23:33 | 26.12.2025
Ο Βεζένκοφ κέρδισε φάουλ, δεν είναι βολές ακόμα, απόμένουν 6,5" και ξανά τάιμ άουτ
23:33 | 26.12.2025
8,6" για το τέλος τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα
23:31 | 26.12.2025
94-95 ακόμα ένα κάρφωμα από τον Ντιούφ
23:30 | 26.12.2025
93-95 μεγάλο καλάθι του Ντόρσεϊ, τάιμ άουτ από τον Ιβάνοβιτς
23:30 | 26.12.2025
92-93 με κάρφωμα του Νιάνγκ, 40'' για το τέλος
23:28 | 26.12.2025
90-93 με 2/2 βολές του Ντιούφ
23:27 | 26.12.2025
88-93 με σπουδαίο τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ
23:26 | 26.12.2025
Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας
23:24 | 26.12.2025
88-90 με κάρφωμα του Νιάνγκ μετά από λάθος του Ντόρσεϊ
23:23 | 26.12.2025
86-90 με 2/2 βολές του Βιλντόσα που κάνει τρομερό παιχνίδι
23:22 | 26.12.2025
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ντέρμπι ένα παιχνίδι όπου βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 20 πόντους στην τρίτη περίοδο
23:22 | 26.12.2025
84-90 με ακόμα ένα φόλοου του Μιλουτίνοφ
23:20 | 26.12.2025
84-88 και δεύτερο απίθανο τρίποντο του Βιλντόσα στη λήξη του χρόνου
23:20 | 26.12.2025
81-88 με τρελό τρίποντο του Βιλντόσα
23:17 | 26.12.2025
78-88 μεγάλο τρίποντο του Βεζένκοφ
23:16 | 26.12.2025
78-85 με 1/2 βολές του Χάκετ
23:13 | 26.12.2025
77-85 με φόλοου του Μιλουτίνοφ
23:13 | 26.12.2025
77-83 με 2/2 βολές του Μόργκαν
23:12 | 26.12.2025
Ο Ντόρσεϊ έκανε το 75-83 με δύσκολο τρίποντο
23:12 | 26.12.2025
Κατάρρευση του Ολυμπιακού στην τέταρτη περίοδο
23:11 | 26.12.2025
75-80 με τρίποντο του Μόργκαν
23:09 | 26.12.2025
72-80 με κάρφωμα του Νιάνγκ
23:09 | 26.12.2025
70-80 μειώνει η Βίρτους και τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα
23:08 | 26.12.2025
67-80 με τρίποντο του Χάκετ
23:06 | 26.12.2025
64-80 με δύο βολές του Μόργκαν
23:05 | 26.12.2025
62-80 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
23:05 | 26.12.2025
62-77 με καλάθι και φάουλ του Μόργκαν
23:00 | 26.12.2025
60-77 με 1/2 βολές του Παγιόλα
22:59 | 26.12.2025
59-77 με 2/2 βολές του Χάκετ
22:57 | 26.12.2025
57-77 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:57 | 26.12.2025
57-76 με τρίποντο του Φουρνιέ
22:56 | 26.12.2025
57-73 με 1/2 βολές του Νιανγκ
22:55 | 26.12.2025
50% τρίποντο έχουν οι Πειραιώτες στην Ιταλία
22:55 | 26.12.2025
56-73 μεγάλο τρίποντο του Ντόρσεϊ
22:55 | 26.12.2025
56-70 με φόλοου του Ντιούφ
22:54 | 26.12.2025
54-70 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
22:52 | 26.12.2025
54-69 με 1/2 βολές της Βίρτους
22:51 | 26.12.2025
53-69 με φόλοου του Μιλουτίνοφ, καθολική κυριαρχία του Ολυμπιακού
22:50 | 26.12.2025
53-67 ξεφεύγει ο Ολυμπιακος με δύο βολές του Μιλουτίνοφ
22:47 | 26.12.2025
53-65 με καλάθι του Μιλουτίνοφ
22:47 | 26.12.2025
53-63 με μακρινό τρίποντο του Φουρνιέ
22:46 | 26.12.2025
53-60 με βολές του Ντιούφ
22:45 | 26.12.2025
51-60 με την βολή του Βεζένκοφ
22:44 | 26.12.2025
51-59 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που ξεκόλλησε τον Ολυμπιακό
22:43 | 26.12.2025
Η πεντάδα χωρίς Γουόκαπ ή Ντόρσεϊ δεν λειτουργεί στο παρκέ καθώς Νιλικίνα και Φουρνιέ δεν μπορούν να οργανώσουν το παιχνίδι
22:41 | 26.12.2025
51-57 με τρίποντο του Άλστον
22:40 | 26.12.2025
Ο Γουόκαπ αποχώρησε με τρία φάουλ για να προφυλαχθεί
22:39 | 26.12.2025
48-57 με τρίποντο του Σμάιλαγκιτς
22:39 | 26.12.2025
45-57 μαγική κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό
22:38 | 26.12.2025
45-55 με λέι απ του Βιλντόσα
22:37 | 26.12.2025
43-55 με καλάθι του Παπανικολάου μετά από ωραία συνεργασία
22:36 | 26.12.2025
43-53 με καλάθι του Ακέλε
22:36 | 26.12.2025
41-53 με τρίποντο του Φουρνιέ
22:22 | 26.12.2025
Ο Ολυμπιακός είναι τρομερός επιθετικά στην Ιταλία και αν βελτιώσει λίγο την άμυνά του και κάποια λάθη από τους γκαρντ θα φύγει με τη νίκη από την Μπολόνια
22:18 | 26.12.2025
41-50 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης
22:14 | 26.12.2025
41-50 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:12 | 26.12.2025
41-48 με καλάθι στον αιφνιδιασμό από τον Σμάιλαγκιτς
22:11 | 26.12.2025
39-48 με ακόμα ένα ζευγάρι βολών του Πίτερς
22:10 | 26.12.2025
39-46 με 2/2 βολές του Πίτερς
22:10 | 26.12.2025
Έχει δυναμώσει την άμυνά της η Βίρτους
22:07 | 26.12.2025
39-44 με απίθανο τρίποντο του Κάρσεν Έντουαρντς χωρίς ισορροπία
22:07 | 26.12.2025
36-44 μείωσε ο Έντουαρντς
22:06 | 26.12.2025
34-44 με καλάθι μέσης απόστασης του Πίτερς
22:05 | 26.12.2025
34-42 με καλάθι από κοντά του Σμάιλαγκιτς
22:04 | 26.12.2025
32-42 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
22:02 | 26.12.2025
32-40 με την εύστοχη βολή του Πίτερς
22:01 | 26.12.2025
Ο Ολυμπιακός έβαλε μπροστά τις μηχανές του στο δεύτερο δεκάλεπτο και σκληραίνοντας και την άμυνά του έχει πάρει προβάδισμα 7 πόντων
22:01 | 26.12.2025
32-39 με καλάθι και φάουλ του Άλεκ Πίτερς
22:00 | 26.12.2025
32-37 3/3 τρίποντα από τον Φουρνιέ στο παιχνίδι
21:59 | 26.12.2025
32-34 με την εύστοχη βολή του Μόργκαν
21:59 | 26.12.2025
31-34 με καλάθι και φάουλ του Μόργκαν
21:59 | 26.12.2025
29-34 με πολύ δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ πάνω στην άμυνα του Παγιόλα
21:57 | 26.12.2025
27-32 με καλάθι από κοντά του Πίτερς
21:53 | 26.12.2025
27-30 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
21:52 | 26.12.2025
27-28 με το δεύτερο τρίποντο του Φουρνιέ στο παιχνίδι
21:52 | 26.12.2025
27-25 με καλάθι του Άλστον, χάθηκε στην άμυνα ο Ντόρσεϊ
21:52 | 26.12.2025
25-25 με καλάθι του Νιλικίνα
21:48 | 26.12.2025
25-23 με buzzer beater του Σμάιλαγκιτς από τα 5 μέτρα
21:48 | 26.12.2025
23-23 εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ από πάσα του Μόρις
21:48 | 26.12.2025
Έχει ήδη επτά πόντους ο Αργεντινός κόντρα στην πρώην ομάδα του
21:47 | 26.12.2025
23-21 με τρίποντο του Βιλντόσα
21:46 | 26.12.2025
20-21 με δύο βολές του Βεζένκοφ
21:44 | 26.12.2025
20-20 με τρίποντο του Φουρνιέ
21:42 | 26.12.2025
20-17 με ακόμα ένα καλάθι στον αιφνιδιασμό για τη Βίρτους
21:41 | 26.12.2025
18-17 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
21:40 | 26.12.2025
18-15 με εύκολο λέι απ του Βιλντόσα από λάθος του Ντόρσεϊ
21:40 | 26.12.2025
16-15 με καλάθι του Έντουαρντς
21:40 | 26.12.2025
Ξεκίνησε με άστοχο τρίποντο από τη γωνία
21:38 | 26.12.2025
Ο Μόρις έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση
21:37 | 26.12.2025
14-15 ξανά μπροστά οι Πειραιώτες με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:36 | 26.12.2025
14-12 επεκτείνουν το σερί τους οι Ιταλοί και πρώτο προβάδισμα στην αναμέτρηση
21:36 | 26.12.2025
12-12 ισοφαρίζουν οι Ιταλοί με σουτ του Ντιούφ
21:35 | 26.12.2025
10-12 με τρίποντο του Έντουαρντς
21:35 | 26.12.2025
7-12 κάνει τα πάντα ο Βεζένκοφ στο παρκέ
21:34 | 26.12.2025
7-10 ακόμα ένα καλάθι του Βεζένκοφ
21:34 | 26.12.2025
7-8 με 2/3 βολές του Αμερικανού
21:33 | 26.12.2025
Θα εκτελέσει κανονικά τις βολές που κέρδισε
21:33 | 26.12.2025
Ο Έντουαρντς κέρδισε φάουλ για τρεις πόντους και στην πτώση του πάτησε άσχημα και κουτσαίνει
21:33 | 26.12.2025
5-8 με καλάθι του Βεζένκοφ
21:32 | 26.12.2025
5-6 απάντησε η Βίρτους με τρίποντο του Άλστον
21:32 | 26.12.2025
Ξεκίνησαν ζεστοί οι Πειραιώτες
21:31 | 26.12.2025
2-6 με τρίποντο του Βεζένκοφ
21:31 | 26.12.2025
2-3 με σουτ μέσης απόστασης του Έντουαρντς
21:30 | 26.12.2025
0-3 με τρίποντο του Παπανικολάου
21:30 | 26.12.2025
Ξεκίνησε η αναμέτρηση στην Ιταλία
21:29 | 26.12.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
21:28 | 26.12.2025
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ οι πρώτοι πέντε για τον Ολυμπιακό
21:21 | 26.12.2025
Παγιόλα, Έντουαρντς, Άλστον, Νιάνγκ και Ντιουφ η πεντάδα της Βίρτους
21:18 | 26.12.2025
Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Τεπενιέ οι διαιτητές της αναμέτρησης
21:18 | 26.12.2025
Η δωδεκάδα της Βίρτους Μπολόνια
Βιλντόσα, Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιάνγκ, Σμάιλαγκιτς, Τέιλορ, Άλστον, Χάκετ, Μόργκαν, Ντιαρά, Ντιουφ, Ακέλε
21:17 | 26.12.2025
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λι, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Αντετοκούνμπο.
21:08 | 26.12.2025
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 9-7 στη διοργάνωση, ενώ έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ, λόγω της κακοκαιρίας Byron
21:08 | 26.12.2025
Η Βίρτους έχει 8 νίκες στη διοργάνωση με τις περισσότερες από αυτές να είναι στην Μπολόνια, μιας και οι οπαδοί τους δημιουργούν καλή και δύσκολη για τους αντιπάλους ατμόσφαιρα. Στην Ιταλία μετρούν μόλις μία ήττα σε επτά αναμετρήσεις της Euroleague
21:08 | 26.12.2025
Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη νίκη σε μία δύσκολη έδρα. Οι Πειραιώτες μετρούν τρεις διαδοχικές ήττες στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους στη Euroleague και με νίκη θα επιστρέψει η καλή ψυχολογία ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
21:07 | 26.12.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός για την 18η αγωνιστική της
Euroleague