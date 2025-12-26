Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός live για την 18η αγωνιστική της Euroleague

Η Βίρτους Μπολόνια φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την 18η αγωνιστική της Euroleague και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ψάξει ένα σημαντικό διπλό μετά από τρία διαδοχικά αρνητικά εκτός έδρας αποτελέσματα στη διοργάνωση. Οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ παραμένουν εκτός δράσης, ενώ ο Μόρις θα κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague.
22:14 | 26.12.2025
41-50 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:12 | 26.12.2025
41-48 με καλάθι στον αιφνιδιασμό από τον Σμάιλαγκιτς
22:11 | 26.12.2025
39-48 με ακόμα ένα ζευγάρι βολών του Πίτερς
22:10 | 26.12.2025
39-46 με 2/2 βολές του Πίτερς
22:10 | 26.12.2025
Έχει δυναμώσει την άμυνά της η Βίρτους
22:07 | 26.12.2025
39-44 με απίθανο τρίποντο του Κάρσεν Έντουαρντς χωρίς ισορροπία
22:07 | 26.12.2025
36-44 μείωσε ο Έντουαρντς
22:06 | 26.12.2025
34-44 με καλάθι μέσης απόστασης του Πίτερς
22:05 | 26.12.2025
34-42 με καλάθι από κοντά του Σμάιλαγκιτς
22:04 | 26.12.2025
32-42 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
22:02 | 26.12.2025
32-40 με την εύστοχη βολή του Πίτερς
22:01 | 26.12.2025
Ο Ολυμπιακός έβαλε μπροστά τις μηχανές του στο δεύτερο δεκάλεπτο και σκληραίνοντας και την άμυνά του έχει πάρει προβάδισμα 7 πόντων
22:01 | 26.12.2025
Τάιμ άουτ
22:01 | 26.12.2025
32-39 με καλάθι και φάουλ του Άλεκ Πίτερς
22:00 | 26.12.2025
32-37 3/3 τρίποντα από τον Φουρνιέ στο παιχνίδι
21:59 | 26.12.2025
32-34 με την εύστοχη βολή του Μόργκαν
21:59 | 26.12.2025
31-34 με καλάθι και φάουλ του Μόργκαν
21:59 | 26.12.2025
29-34 με πολύ δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ πάνω στην άμυνα του Παγιόλα
21:58 | 26.12.2025
29-32 απάντησε η Βίρτους
21:57 | 26.12.2025
27-32 με καλάθι από κοντά του Πίτερς
21:53 | 26.12.2025
27-30 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
21:52 | 26.12.2025
27-28 με το δεύτερο τρίποντο του Φουρνιέ στο παιχνίδι
21:52 | 26.12.2025
27-25 με καλάθι του Άλστον, χάθηκε στην άμυνα ο Ντόρσεϊ
21:52 | 26.12.2025
25-25 με καλάθι του Νιλικίνα
21:48 | 26.12.2025
25-23 με buzzer beater του Σμάιλαγκιτς από τα 5 μέτρα
21:48 | 26.12.2025
23-23 εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ από πάσα του Μόρις
21:48 | 26.12.2025
Έχει ήδη επτά πόντους ο Αργεντινός κόντρα στην πρώην ομάδα του
21:47 | 26.12.2025
23-21 με τρίποντο του Βιλντόσα
21:46 | 26.12.2025
20-21 με δύο βολές του Βεζένκοφ
21:44 | 26.12.2025
20-20 με τρίποντο του Φουρνιέ
21:42 | 26.12.2025
20-17 με ακόμα ένα καλάθι στον αιφνιδιασμό για τη Βίρτους
21:41 | 26.12.2025
18-17 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
21:40 | 26.12.2025
18-15 με εύκολο λέι απ του Βιλντόσα από λάθος του Ντόρσεϊ
21:40 | 26.12.2025
16-15 με καλάθι του Έντουαρντς
21:40 | 26.12.2025
Ξεκίνησε με άστοχο τρίποντο από τη γωνία
21:38 | 26.12.2025
Ο Μόρις έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση
21:37 | 26.12.2025
14-15 ξανά μπροστά οι Πειραιώτες με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:36 | 26.12.2025
14-12 επεκτείνουν το σερί τους οι Ιταλοί και πρώτο προβάδισμα στην αναμέτρηση
21:36 | 26.12.2025
12-12 ισοφαρίζουν οι Ιταλοί με σουτ του Ντιούφ
21:35 | 26.12.2025
10-12 με τρίποντο του Έντουαρντς
21:35 | 26.12.2025
7-12 κάνει τα πάντα ο Βεζένκοφ στο παρκέ
21:34 | 26.12.2025
7-10 ακόμα ένα καλάθι του Βεζένκοφ
21:34 | 26.12.2025
7-8 με 2/3 βολές του Αμερικανού
21:33 | 26.12.2025
Θα εκτελέσει κανονικά τις βολές που κέρδισε
21:33 | 26.12.2025
Ο Έντουαρντς κέρδισε φάουλ για τρεις πόντους και στην πτώση του πάτησε άσχημα και κουτσαίνει
21:33 | 26.12.2025
5-8 με καλάθι του Βεζένκοφ
21:32 | 26.12.2025
5-6 απάντησε η Βίρτους με τρίποντο του Άλστον
21:32 | 26.12.2025
Ξεκίνησαν ζεστοί οι Πειραιώτες
21:31 | 26.12.2025
2-6 με τρίποντο του Βεζένκοφ
21:31 | 26.12.2025
2-3 με σουτ μέσης απόστασης του Έντουαρντς
21:30 | 26.12.2025
0-3 με τρίποντο του Παπανικολάου
21:30 | 26.12.2025
Ξεκίνησε η αναμέτρηση στην Ιταλία
21:29 | 26.12.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
21:28 | 26.12.2025
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ οι πρώτοι πέντε για τον Ολυμπιακό
21:21 | 26.12.2025
Παγιόλα, Έντουαρντς, Άλστον, Νιάνγκ και Ντιουφ η πεντάδα της Βίρτους
21:18 | 26.12.2025
Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Τεπενιέ οι διαιτητές της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 9-7 στη διοργάνωση, ενώ έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ, λόγω της κακοκαιρίας Byron
21:08 | 26.12.2025
Η Βίρτους έχει 8 νίκες στη διοργάνωση με τις περισσότερες από αυτές να είναι στην Μπολόνια, μιας και οι οπαδοί τους δημιουργούν καλή και δύσκολη για τους αντιπάλους ατμόσφαιρα. Στην Ιταλία μετρούν μόλις μία ήττα σε επτά αναμετρήσεις της Euroleague
21:08 | 26.12.2025
Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη νίκη σε μία δύσκολη έδρα. Οι Πειραιώτες μετρούν τρεις διαδοχικές ήττες στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους στη Euroleague και με νίκη θα επιστρέψει η καλή ψυχολογία ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
21:07 | 26.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός για την 18η αγωνιστική της Euroleague