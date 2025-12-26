Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός live για την 18η αγωνιστική της Euroleague

Η Βίρτους Μπολόνια φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την 18η αγωνιστική της Euroleague και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ψάξει ένα σημαντικό διπλό μετά από τρία διαδοχικά αρνητικά εκτός έδρας αποτελέσματα στη διοργάνωση. Οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ παραμένουν εκτός δράσης, ενώ ο Μόρις θα κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague.