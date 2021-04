Ο Μάικ Τζέιμς φαίνεται ότι δεν φορέσει ξανά τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν. Μετά και το τελευταίο επεισόδιο με τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Αμερικανός αποκλείστηκε από τις υποχρεώσεις της ρωσικής ομάδας και πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Όπως αποκάλυψε το Sportando, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει το Σάββατο (3/4) από τη ρωσική πρωτεύουσα με προορισμό τις ΗΠΑ κι όπως όλα δείχνουν δεν θα επιστρέψει ξανά.

Το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στην ΤΣΣΚΑ είναι αβέβαιο, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με τη ρωσική ομάδα και τη νέα σεζόν.

