Βρούτσης: «Πάμε για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2028 στο ΟΑΚΑ»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, βρέθηκε στο πλευρό της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο στο Φουνσάλ της Μαδέιρα.

Η Εθνική πόλο γυναικών νίκησε την Ιταλία με 15-8 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τον Γιάννη Βρούτση να μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ και να τονίζει ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2028 στο ΟΑΚΑ

Οι δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση

«Οι Εθνικές ανδρών γυναικών μας κάνουν περήφανους και επιβεβαιώνουν της παγκόσμια κυριαρχία τους, είναι πάντα στην κορυφή. Δεν είναι τυχαίο και για αυτό ως Πολιτεία και εγώ ως Υπουργός είμαι πάντα δίπλα τους. Νιώθουμε όλη χαρά και περηφάνια. Η Εθνική γυναικών δείχνει ότι έχει μέλλον, έρχονται από πίσω νέα κορίτσια και στον υγρό στίβο η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε και στις στρατηγικές του Υπουργείου Αθλητισμού. Θα επενδύσουμε στον υγρό στίβο».

Για τις υποδομές τόνισε: «Υπήρχε μία πολύχρονη στασιμότητα στο χώρο των κολυμβητηρίων. Παρόλα αυτά αναδείξαμε αυτά τα κορίτσια γιατί η Ομοσπονδία και οι γονείς των παιδιών έκαναν αυτή την ωραία επένδυση με έξυπνο τρόπο και να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Με το νέο ΕΠΑ που διαχειρίζεται το Υπουργείου, το μεγαλύτερο μέρος θα πάει στον υγρό στίβο».

Στη συνέχεια μίλησε για τη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2028: «Η πρόταση έρχεται από τον Πρόεδρο της ομοσπονδίας, Κυριάκο Γιαννόπουλο, ρωτώντας τον Υπουργό Αθλητισμού αν εχει τη στήριξη. Η υπογραφή η δική μου απλόχερη, απόλυτη στήριξη. Ναι, θα πάμε το 2028 για αυτό το μεγάλο Πρωτάθλημα στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ. Δώσαμε πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ, οι πισίνες έχουν γίνει υπερσύγχρονες, τα έργα τελειώνουν μέχρι το τέλος του 2026 και ίσως και πιο νωρίς. Θα έχουμε να επιδείξουμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις ακόμα και από αυτές που βλέπω στη Μαδέιρα και στη Σιγκαπούρη. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε το χρυσό να σηκώνεται και από τις δύο πλευρές».